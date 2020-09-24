 ألمانيا تعتزم تشديد تدابير احتواء جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2020

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أخبار

ألمانيا تعتزم تشديد تدابير احتواء جائحة كورونا

في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية تشديد التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس. وتتضمن التدابير الجديدة توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة.

الناس يرتدون كمامات في محطة قطارات في برلين

تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءات احتواء جائحة كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية في ألمانيا

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية لتشديد تدابير احتواء جائحة كورونا في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

مختارات

وجاء في مسودة قرار من المقرر طرحه خلال المشاورات بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات عقب ظهر اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر) في برلين، والذي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه من المخطط تطبيق إلزام تكميلي لارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة، إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما 35 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال سبوع واحد.

وبحسب المسودة، فإن إلزام ارتداء الكمامات سيُطبق حيثما يكون هناك تجمع مكثف أو لفترات طويلة للأفراد. كما تقترح الحكومة الاتحادية الحد من عدد المشاركين في المناسبات العائلية والفعاليات العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات اليومية نفس الحد المذكور. ولم تذكر الحكومة في المسودة الحد الأقصى المقترح للمشاركين في مثل هذه الفعاليات أو ساعات الإغلاق بالنسبة لقطاع الضيافة.

وفي المقابل تعد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بإجراءات مكافحة كورونا. وتوصي الوثيقة التي تفاوضت بشأنها الحكومة الفدرالية والولايات الـ 16 الألمان بتمضية إجازة الخريف حالياً في ألمانيا.

وتفرض معظم الولايات في هذه المرحلة إظهار نتيجة اختبار سلبي للمسافرين الراغبين في زيارتها. وتطالب بعض الولايات كولاية مكلينبورغ-فوربومرن شمال شرق البلاد بفترة حجر أيضاً.

وتصف المسودة مكافحة الجائحة بأنها مهمة "ذات ابعاد تاريخية"، وأضاف النص: "لدينا الآن إمكانية التأثير إيجاباً على معدل الإصابات في ألمانيا. لكن هذا يتطلب تصميماً كبيراً وإرادة من قبل المجتمع عموماً".

وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة منذ ستة أشهر، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض .

م.ع.ح/ع.غ (د ب أ – أ ف ب)

  • Deutschland Symbolbild zur Absage für das diesjährige Münchner Oktoberfest (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    خيام خاوية

    للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر

  • Fastenzeit Symbolbild (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    منع استهلاك الكحول

    تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.

  • Deutschland Geschichte München Postkarte vom Oktoberfest 1896 (ullstein bild - Zangl)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    ضحية وباء آخر

    يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (Reuters/M. Rehle)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    تسابق الزوار

    وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان الجمال والأزياء

    مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.

  • Oktoberfest in der Welt in Melbourne, Australien (picture-alliance /dpa/AAP/J. Castro)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أزياء ورقصات شعبية

    مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    السعادة مع البيرة

    شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Freibier Paulaner (Getty Images/P. Guelland)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    البيرة المجانية

    التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.

  • FC Bayern München Oktoberfest Lederhose (picture-alliance/dpa/S.Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    فريق بايرن في المهرجان

    لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".

  • Oktoberfest Kellnerin mit Maßkrügen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان البيرة

    من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.

  • Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T.Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    الاستمتاع بالألعاب

    فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أكبر مهرجان شعبي

    يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.


 

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