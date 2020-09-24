ألمانيا تعتزم تشديد تدابير احتواء جائحة كورونا

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية لتشديد تدابير احتواء جائحة كورونا في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وجاء في مسودة قرار من المقرر طرحه خلال المشاورات بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات عقب ظهر اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر) في برلين، والذي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه من المخطط تطبيق إلزام تكميلي لارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة، إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما 35 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال سبوع واحد.

وبحسب المسودة، فإن إلزام ارتداء الكمامات سيُطبق حيثما يكون هناك تجمع مكثف أو لفترات طويلة للأفراد. كما تقترح الحكومة الاتحادية الحد من عدد المشاركين في المناسبات العائلية والفعاليات العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات اليومية نفس الحد المذكور. ولم تذكر الحكومة في المسودة الحد الأقصى المقترح للمشاركين في مثل هذه الفعاليات أو ساعات الإغلاق بالنسبة لقطاع الضيافة.

وفي المقابل تعد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بإجراءات مكافحة كورونا. وتوصي الوثيقة التي تفاوضت بشأنها الحكومة الفدرالية والولايات الـ 16 الألمان بتمضية إجازة الخريف حالياً في ألمانيا.

وتفرض معظم الولايات في هذه المرحلة إظهار نتيجة اختبار سلبي للمسافرين الراغبين في زيارتها. وتطالب بعض الولايات كولاية مكلينبورغ-فوربومرن شمال شرق البلاد بفترة حجر أيضاً.

وتصف المسودة مكافحة الجائحة بأنها مهمة "ذات ابعاد تاريخية"، وأضاف النص: "لدينا الآن إمكانية التأثير إيجاباً على معدل الإصابات في ألمانيا. لكن هذا يتطلب تصميماً كبيراً وإرادة من قبل المجتمع عموماً".



وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة منذ ستة أشهر، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض .

م.ع.ح/ع.غ (د ب أ – أ ف ب)