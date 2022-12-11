 ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات حيازة السلاح بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.12.2022

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أخبار

ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات حيازة السلاح بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب

تعتزم السلطات الألمانية تشديد قوانين حيازة السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة كانت تعد لها بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.

أرشيف: أسلحة ومواد متفجرة احتجزتها السلطات الألمانية في عمليات أمنية سنة 2019

أرشيف: أسلحة ومواد متفجرة احتجزتها السلطات الألمانية في عمليات أمنية سنة 2019 ضد جماعة "مواطني الرايخ"

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت اليوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول 2022) إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة بالعنف وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.

مختارات

واعتقلت الشرطة الألمانية 25 الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً.

والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة (مواطني الرايخ) التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة (بيلد أم زونتاغ) في عددها الأحد إن الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم بحسب تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، لافتة إلى أن عددهم زاد بذلك بنسبة 9,5% تقريباً، أي بإجمالي ألفي شخص تقريبا، مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الوزيرة قد ذكرت في تغريدة لها اليوم أن السلطات الأمنية الألمانية كشفت عن أكبر شبكة إرهابية مشتبه بها لجماعة "مواطني الرايخ" حتى الآن، متعهدة بمواصلة "العمل بكل شدة ضد حركة مواطني الرايخ والمتطرفين الآخرين".

يذكر أن الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت تقدر عدد المنتمين لهذه الحركة بنحو 19 ألف شخص في كل من عامي 2018 و2019. وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة". وقالت فيزر للصحيفة: "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم" مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".

وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

قالت الوزيرة إن هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي

قواسم مشتركة بين اليمين الشعبوي ومواطني الرايخ

من جانبه، قال وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى بألمانيا بأنه يرى ثمة قواسم مشتركة بين "حركة مواطني الرايخ" الألماني اليمينية المتطرفة وبين حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني الشعبوي المعارض.

وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "حركة مواطني الرايخ ليست هي حزب البديل. ولكن هناك قواسم مشتركة  كثيرة، بدءا من رفض دولتنا مروراً بالموقف الموالي لروسيا وصولاً لمعاداة أمريكا".

وأضاف بيستوريوس أن حزب البديل ينجح دائماً في توليد الوقود لسياسته الخاصة من مثل هذه الحركات، وقال: "لذا يتعين علينا التعامل مع ذلك على محمل الجد وأن نراقب عن كثب حزب البديل من أجل ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

ع.ح./م.س. (رويترز، د ب ا)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).