 ألمانيا تعتزم تحفيز جذب العمالة الأجنبية المتخصصة من موطنها | أخبار | DW | 22.01.2020

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أخبار

ألمانيا تعتزم تحفيز جذب العمالة الأجنبية المتخصصة من موطنها

بعروض تعلم اللغة الألمانية ودورات توعوية، تعتزم الحكومة الألمانية تحفيز جذب العمالة الأجنبية المتخصصة من موطنها. يذكر أن هناك منافسة كبيرة بين الدول والشركات الكبرى على جذب العمالة المتخصصة عبر العالم.

Deutschland Symbolbild Ausländische Mitarbeiter (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس اليوم (الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني 2020) في برلين "نريد العمل على الاندماج قبل الهجرة". وأقر مجلس الوزراء الألماني اليوم جزءا من "خطة العمل القومية للاندماج"، والتي تسعى من خلالها ألمانيا لأن تصبح بلدا جاذبا للعمالة الأجنبية المتخصصة. وجاء في البيان الذي أقرته الحكومة "قبل أن تتخذ مهاجرات ومهاجرون محتملون القرار بالهجرة إلى ألمانيا، يتعين أن يتم اطلاعهم وتوعيتهم على نحو شامل بقدر الإمكان بالحياة في ألمانيا".

وذكرت فيدمان-ماوتس أن الحكومة الألمانية تسعى أيضا من خلال ذلك إلى تجنب "توقعات خاطئة بشأن الحياة في ألمانيا". وتتكون خطة العمل من عدة أجزاء وتشمل موضوعات مثل الاندماج الأولي والاندماج الكلي. ويشارك في المشروع أكثر من 300 جهة فاعلة من الحكومة الاتحادية والولايات المحليات وشركاء اجتماعيين والمجتمع المدني.

 

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العمال الأجنب في برلين - صراع من أجل الأجور

 

وتتولى فيدمان-ماوتس تنسيق الخطة، التي تشارك فيها نحو 75منظمة معنية بالمهاجرين. تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية المتخصصة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من آذار/مارس المقبل. ويهدف هذا القانون إلى جذب العمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي إن هناك منافسة كبيرة على العمالة المتخصصة على مستوى العالم، مضيفة أن قطاع الحرف اليدوية الألماني وحده به 250 ألف فرصة عمل شاغرة.

 

و.ب / رويترز (د.ب.أ)

 

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


 

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