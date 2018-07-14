ألمانيا تعتزم استقبال 50 مهاجرا رفضت إيطاليا دخولهم

تعتزم ألمانيا المشاركة في استقبال اللاجئين الذين تم إنقاذهم أمام السواحل الإيطالية من قبل سفن عسكرية إيطالية أمس السبت، حيث رفضت السلطات استقبالهم في موانئها. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد(15 تموز/يوليو 2018) في بيان: "ألمانيا وإيطاليا اتفقتا على استعداد ألمانيا في هذه الحالة لاستقبال 50 شخصا بالنظر إلى المباحثات الجارية بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال اللجوء".

يذكر أنه تم إنقاذ إجمالي 450 مهاجرا أمس السبت من قارب خشبي كان قد انطلق من أمام ليبيا واستطاع الوصول إلى قبالة السواحل الإيطالية في البحر المتوسط. وكانت سفن عسكرية إيطالية قد انتشلت المهاجرين من عرض البحر، لكن السلطات البلاد رفضت دخولهم الموانئ بجنوب إيطاليا.

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وكانت الحكومة الإيطالية قد أصرت على تلقي دعم من شركاء بالاتحاد الأوروبي وحصلت على تعهدات من مالطا وفرنسا. واعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي السبت "بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والخطية مع القادة الأوروبيين الـ27" تأكد أن كلا من فرنسا ومالطا ستتوليان 50 من هؤلاء المهاجرين الذين أنزلوا من سفينتين عسكريتين وأن "دولا أوروبية أخرى ستقبل قريبا" ذلك.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء التشيكي رجل الأعمال آندريه بابيش الأحد طلب إيطاليا من شركائها في الاتحاد الأوروبي تولي قسم من المهاجرين الـ450 الموجودين في المياه الإيطالية بأنه "طريق إلى الجحيم". وكتب في تغريدة "لن تستقبل بلادنا أي مهاجر" موضحا أنه تلقى كالمسؤولين الأوروبيين الآخرين نسخة من رسالة كونتي معتبرا أن "مثل هذه المقاربة طريق إلى الجحيم".

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ/أ.ف.ب)