ألمانيا تعتزم استئناف معالجة طلبات اللجوء من إيطاليا

تعتزم ألمانيا مواصلة استقبال طالبي لجوء من إيطاليا بموجب خطة طوعية، بعد توقف العملية في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (15 أيلول/سبتمبر 2023) إن إجراءات القبول تم تعليقها في وقت سابق هذا الأسبوع "لأن إيطاليا لم تظهر أي استعداد لإعادة الأشخاص بموجب شروط اتفاقية دبلن".

وتنص هذه القاعدة على أنه يجب على طالبي اللجوء - مع استثناءات قليلة - تقديم طلباتهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم فيها لأول مرة. ويمكن إعادة أولئك الذين يحاولون التقديم في بلد آخر إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة. وقال فيزر: "من الواضح الآن بالطبع أننا سنفي بالتزامنا التضامني".

وكانت ألمانيا وعدت في السابق باستقبال 3500 طالب لجوء من الدول الواقعة جنوب أوروبا، والتي تعد نقاط الوصول الأكثر شيوعا للمهاجرين. وحتى الآن تم نقل 1700 طالب لجوء عبر ما يسمى بآلية التضامن الطوعي، حتى يتمكنوا من متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا.

وفاة رضيع حديث الولادة

على صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا السبت أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال عملية إنقاذ. وذكرت الوكالة أن الطفل وُلد أثناء الرحلة وتوفى بعد وقت قصير من ولادته، مضيفة أن نحو 40 مهاجرا كانوا على القارب. وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال أفريقيا.وصل قرابة 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل إلى مثلي العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022. ووقع العبء على كاهل لامبيدوزا في الآونة الأخيرة، إذ وصل إليها ألمانيا. منذ يوم الاثنين الماضي فحسب، وهو ما يفوق عدد السكان المقيمين بها، مما دفع الساسة بالمنطقة إلى طلب المساعدة.

استمرار تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا الإيطالية عبر البحر المتوسط

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "ببعثة بحرية إن لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا. ووعدت ميلوني، في رسالة بالفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، باتخاذ إجراءات صارمة ردا على زيادة وفود المهاجرين الأسبوع الجاري.

فيما أعلنت منظمة الصليب الأحمر الإيطالية انحسار التوتر الجمعة وعودة الهدوء النسبي إلى الجزيرة. وقالت المنظمة إن نحو 700 مهاجر غادروا الجزيرة الصغيرة في صباح الجمعة على متن عبارات وسفن شرطة متجهة إلى صقلية والبر الرئيسي الإيطالي. ومن المتوقع نقل نحو 2500 شخص آخرين من الجزيرة في وقت لاحق. وقالت مديرة الصليب الأحمر الإيطالي، روزاريو فالاسترو، على وسائل التواصل الاجتماعي:" لقد أصبح الوضع أكثر هدوءا الآن، بعد عمليات النقل".

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)