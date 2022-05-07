ألمانيا تعتزم اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد العشائر الإجرامية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اتخاذ إجراء أكثر صرامة في مواجهة أية عشائر إجرامية وعصابات راكبي الدراجات النارية في ظل تنامي العنف الصادر منها.
وقالت فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) "كان هناك نقص في اتخاذ إجراء حاسم لفترة طويلة"، مشيرة إلى أحداث العنف التي شهدتها أماكن عامة وهددت بشكل كبير أشخاصا غير متورطين في الأحداث.
وقالت الوزيرة الألمانية: "يتطلب ذلك ردا صارما من دولة القانون. لن يسمح أحد بعوالم موازية منعزلة. يجب ألا تترسخ هذه الهياكل العشائرية شديدة الإجرام بشكل أكبر. ولكن في المقابل: يجب كشفها وتحطيمها".
وتابعت فيزر "سوف نعمل أيضا لأجل إعادة أعضاء العشائر الإجرامية إلى مواطنهم (ألمانيا)"، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن بعض أفراد العشائر مولودون في ألمانيا؛ ومن ثمّ يحملون الجنسية الألمانية ، أي أنه لا يمكن ترحيلهم.
يشار إلى أن مدينة ديوسبورغ الألمانية شهدت تبادل إطلاق نار بين عصابة راكبي دراجات نارية تطلق على نفسها اسم "ملائكة الجحيم" وبين عشيرة إجرامية تركية-عربية يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وشارك نحو 100 شخص في تبادل إطلاق النار خلال ذلك.
ح.ز/ م.س (د.ب.أ)
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.
الكاتب: زمن البدري