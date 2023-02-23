 ألمانيا تعبر عن قلقها لسقوط مدنيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2023

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أخبار

ألمانيا تعبر عن قلقها لسقوط مدنيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس

في وقت تزيد فيه المخاوف من تصعيد أكبر في الشرق الأوسط، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس، مشددة على أهمية وقف التصعيد.

صورة من غزة تظهر القصف الجوي الإسرائيلي بتاريخ 23 فبراير 2023

مخاوف من تصعيد أوسع ودعوات دولية للتهدئة في الشرق الأوسط

عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن "قلقها البالغ" إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية مساء الأربعاء (22 شباط/فبراير 2023) في تصريحات نقلتها وكالة "كيه إن آي": "حتى عند مواجهة القوى المتشددة، يجب ضمان أن تتناسب الوسائل المستخدمة مع الحماية المطلقة للسكان المدنيين". وأضافت المتحدثة "يجب التركيز الآن على دعم الجهود الدولية الرامية للاستقرار ونزع فتيل التصعيد ووقف العنف".

 وأطلق نشطاء من غزة صواريخ ونفذت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع غزة اليوم الخميس، بعد يوم من مقتل 11 فلسطينياخلال مداهمة إسرائيلية واشتباكات في الضفة الغربية، الأمر الذي يجدد المخاوف من تصعيد أوسع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن وفدا من الأمم المتحدة وصل اليوم إلى قطاع غزةلإجراء مباحثات، وأضافت المصادر أن الوفد الذي يترأسه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند دخل إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية..وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يجري الوفد الأممي مباحثات مع قيادات من حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بشأن سبل منع التصعيد الميداني..

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيان "إنني مستمر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لخفض التوتر. وأحث الجميع على الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي لمزيد من تأجيج الوضع المضطرب بالفعل".

وتعقيبا على هذه التطورات، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن الوضع "قابل للاشتعال" اليوم اكثر من أي وقت مضى منذ سنوات. وقال غوتيريش إن "أولويتنا الفورية هي منع تصعيد إضافي وخفض التوتر وإعادة الهدوء". ودعا الاتحاد الأوروبي "كل الأطراف (إلى العمل) من أجل عودة إلى الهدوء وخفض تصعيد التوتر".

من جهتها، حثت باريس "كل الأطراف الفاعلة على الامتناع عن أي عمل يمكن أن يغذي" العنف، بينما عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" من مستوى العنف في الضفة الغربية.

مسلسل التصعيد

وغداة العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي في نابلس، تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف، إذ جرى إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تلتها ضربات جوية إسرائيلية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007. واستهدفت الطائرة الإسرائيلية بعدد من الصواريخ موقع "بدر" التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قرب مخيم الشاطئ في شمال غرب غزة كما قصفت موقعا آخر في وسط القطاع.
وكان الجيش الاسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية قُتل خلالها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص الحيّ، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينية. وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن عناصر منها اشتبكوا مع الجيش الإسرئيلي أثناء عملية الجيش الإسرائيلي في نابلس.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي انه نفذ "عملية لمكافحة الإرهاب" في المنطقة  تم خلالها "تحييد ثلاثة مشتبه بهم مطلوبين ومتورطين في هجمات مسلحة (في الضفة الغربية) والتخطيط لهجمات في المستقبل القريب".

وأوضح الجيش في بيان أنه خلال تنفيذ العملية التي استمرت قرابة أربع ساعات في نابلس، ردت قواته بإطلاق النار بعد تعرضها لوابل من الرصاص في أثناء محاولتها اعتقال مسلحين يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات قريبا. وأضاف أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات.

 وحركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ا.ف/ م.س/ع.غ (كيه إن، آيه، رويترز، أ.ف.ب).

  • ملابس مضيفات الألعاب الأولمبية عام 1972

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    مرحبا بكم في ميونيخ

    بالأزرق الفاتح والأبيض، ألوان ولاية بافاريا، ألوان ملابس أكثر من 1000 مضيفة ومضيف خلال الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972 التي أقيمت في مدينة ميونيخ، حضروا من 17 دولة وتحدثوا 18 لغة.

  • سليفيا زومرلات ، ملكة السويد

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    سيلفيا .. المضيفة .. الملكة

    عينت مضيفات لمرافقة مسؤولين بارزين وتقديم المشورة والمعلومات داخل مدينة ميونيخ من قبل رئيس بلدية المدينة حينها. واحدة من المضيفات كان اسمها سيلفيا زومرلات، في هذه الصورة تقدم تذاكر الألعاب الأولمبية، خلال عملها التقت بزوج المستقبل، واليوم لقبها هو ملكة السويد.

  • قصة شعر أولمبياد 1972

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    قصات شعر الأولمبياد

    حتى تصفيفة الشعر كانت مدروسة بعناية. لفات خمس فوق الجبين تشير إلى الحلقات الأولمبية الخمس. لكن هذا التصميم لم يكن سهلا أبدا لبعض الفتيات.

  • ملابس الرياضيين في أولمبياد 1972

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    ثورة البوليمرات!

    أغلب ملابس السبعينيات كانت مصنوعة بالكامل من البلاستيك. هذه الملابس الرياضية تحتوي على 30 بالمائة من الصوف الجديد. والباقي: بولي أكريليك (بوليمرات). فريق التتابع النسائي الألماني 4 × 100 متر على منصة التتويج بعد فوزه بذهبية الأولمبياد.

  • ملابس الرياضيين خارج الملاعب

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    الأناقة بعيدا عن الملاعب

    ملابس الرياضيين خارج الملاعب الرياضية كانت مختلفة أيضا. بجانب ملابس المسيرة الرسمية داخل الملعب الأولمبي وملابس التدريب والمسابقات، كان هناك ما يسمى بملابس المدينة للنساء والرجال مع معطف صيفي خفيف يحمي في حال هبوب الرياح أو سقوط أمطار الصيف في بافاريا.

  • شعار أولمبياد عام 1972

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    الحلزون الأولمبي

    الحلزون الأولمبي من عمل المصمم أوتل آيخر، صممه بمساعدة الكمبيوتر، الذي ظهر حديثا حينها. منذ عام 1967 ، عمل مع فريقه على تصميم الألعاب الأولمبية العشرين. رؤيته مبنية على لغة بصرية عالمية من الألوان والأشكال والكتابة - لغة يفهمها الجميع.

  • العلامات الرياضية التوضيحية

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    علامات توضيحية

    أراد أوتل آيخر بتصميماته صنع الاختلاف الواضح عن ألعاب عام 1936 التي استغلها النازيون. النتيجة جاءت على شكل مفهوم شامل جديد ملون، ارتبط بشكل وثيق بأولمبياد ميونيخ 72 إلى يومنا هذا. بقيت رسوماته التوضيحية كأشهر علامات تجارية لهذه الألعاب وتعتبر أيقونات للثقافة المعاصرة.

  • الأولمبياد والسياسة

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    حدث رياضي .. وسياسي

    لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية استضافت ألمانيا حدثا رياضيا كبيرا، أرادت ألمانيا تقديم نفسها على أنها دولة ديمقراطية وحديثة. لذا كانت الألعاب الأولمبية في ميونيخ أكثر من مجرد حدث رياضي. إذ كانت لها أبعاد سياسية وثقافية أوسع. جاء تصميم الملصقات للتعايش بين الفن والرياضة، مثل هذا الملصق يبلغ سعره اليوم 450 يورو.

  • القرية الأولمبية في ميونيخ

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    وكأنها من مجرة بعيدة..

    جرى تكليف مكتب "غونتر بينش وشركاؤه" المعماري بتصميم القرية الأولمبية في مكان تحيط به الطبيعة. شعار التصميم كان هو الانفتاح والشفافية. تمكن المهندسون من تصميم القرية على شكل خيم شفافة، حتى أن هذا التصميم لم يفقد بريقه حتى اليوم.

  • القرية الأولمبية

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    مساكن القرية الأولمبية

    إيواء الرياضيين والصحفيين كان في القرية الاولمبية في مساكن صمتت خصيصا لذلك. قسمت المساكن بين الرجال والنساء واليوم تغطي الخضرة والأشجار القرية من كل مكان، وهي من أكثر المناطق السكنية المحببة في مدينة ميونيخ.

  • ارهابيون في القرية الأولمبية

    أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    إرهابيون في القرية

    كان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول 1972 يوما قاتما في تأريخ الأولمبياد، حيث داهم إرهابيون فلسطينيون مقر الفريق الإسرائيلي في القرية، قتلوا مباشرة شخصين وأخذوا تسعة آخرين رهائن، وبعد ذلك بساعات قُتل كل الرهائن وخمسة إرهابيين وشرطي.

  • أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

    أولمبياد ضد السياسة

    رسم كاريكاتوري للفنان الألماني راينر هاخفيلد ضد عملية الاختطاف، يظهر قادة العالم على شكل نسور، وتحتهم شعار "دعوتنا إلى شباب العالم"، تحت الشعار حلقات الألعاب الأولمبية على شكل مشانق. ضمن السياسيين يظهر، رئيس وزراء بافاريا فرانتز جوزيف شتراوس، ورئيس الاتحاد السوفيتي ليونيد برجينيف، والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والسياسي الإسرائيلي موشيه دايان. إعداد: سيلكه فونش/ ع.خ


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