ألمانيا تطلق موقعا إلكترونيا لتوثيق جرائم معاداة السامية

من أجل توثيق الاعتداءات التي تحدث في ألمانيا والتي لها علاقة بمعاداة السامية، أطلقت السلطات الألمانية منصة إلكترونية ليس لتسجيل الاعتداءات التي يعاقب عليها القانون الألماني فقط، بل حتى تلك التي لا تقع عليها العقوبة.
أطلقت السلطات الألمانية موقعا إلكترونيا لتسجيل الاعتداءات النابعة من العداء للسامية في سائر أنحاء ألمانيا بدءا من شباط/ فبراير المقبل. وقال فيليكس كلاين مسؤول الحياة اليهودية في ألمانيا بالحكومة الألمانية اليوم الخميس (20 كانون أول / ديسمبر 2018) خلال عرضه للمنصة الإلكترونية في برلين: "لا يصح أن نترك الكفاح ضد معاداة السامية لليهود في هذه البلاد".
ويدير هذا الموقع الاتحاد الألماني لمواقع البحث والمعلومات بشأن العداء للسامية في ألمانيا. ووصف كلاين الذي تولى منصبه منذ أيار/ مايو الماضي، هذا الإجراء بأنه أهم مشروع يتم في فترة عمله في هذا الموقع حتى الآن. وأكد دانييل بوتمان المدير التنفيذي للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا على أن تنفيذ المشروع في كل أنحاء ألمانيا أمر مهم، لأن إحصاءات الشرطة عادة لا تتضمن إلا الأعمال التي يعاقب عليها القانون، بينما الجزء الأكبر من الوقائع ليست مما توقع فيه العقوبات.
ي.ب / أ. ح (د ب أ)
في سياق مساعي برلين لمكافحة معاداة السامية بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية رفع وتيرة تعاونها مع حكومات الولايات في هذا المجال الحيوي، حسب ما جاء في أول اجتماع تنسيقي بإشراف مفوض معادة السامية الاتحادي. (27.11.2018)
أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالزعيم التاريخي نيسلون مانديلا وانتقد سياسة بلاده في فترة الفصل العنصري. وفي خطاب في متحف التمييز العنصري حذر شتاينماير من ظهور "النزعة القومية العدوانية" في العالم. (19.11.2018)