ألمانيا تطلق موقعا إلكترونيا لتوثيق جرائم معاداة السامية

أطلقت السلطات الألمانية موقعا إلكترونيا لتسجيل الاعتداءات النابعة من العداء للسامية في سائر أنحاء ألمانيا بدءا من شباط/ فبراير المقبل. وقال فيليكس كلاين مسؤول الحياة اليهودية في ألمانيا بالحكومة الألمانية اليوم الخميس (20 كانون أول / ديسمبر 2018) خلال عرضه للمنصة الإلكترونية في برلين: "لا يصح أن نترك الكفاح ضد معاداة السامية لليهود في هذه البلاد".

ويدير هذا الموقع الاتحاد الألماني لمواقع البحث والمعلومات بشأن العداء للسامية في ألمانيا. ووصف كلاين الذي تولى منصبه منذ أيار/ مايو الماضي، هذا الإجراء بأنه أهم مشروع يتم في فترة عمله في هذا الموقع حتى الآن. وأكد دانييل بوتمان المدير التنفيذي للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا على أن تنفيذ المشروع في كل أنحاء ألمانيا أمر مهم، لأن إحصاءات الشرطة عادة لا تتضمن إلا الأعمال التي يعاقب عليها القانون، بينما الجزء الأكبر من الوقائع ليست مما توقع فيه العقوبات.

ي.ب / أ. ح (د ب أ)