 ألمانيا تطلق موقعا إلكترونيا لتوثيق جرائم معاداة السامية | أخبار | DW | 20.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تطلق موقعا إلكترونيا لتوثيق جرائم معاداة السامية

من أجل توثيق الاعتداءات التي تحدث في ألمانيا والتي لها علاقة بمعاداة السامية، أطلقت السلطات الألمانية منصة إلكترونية ليس لتسجيل الاعتداءات التي يعاقب عليها القانون الألماني فقط، بل حتى تلك التي لا تقع عليها العقوبة.

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin | Berlin wears kippa (Reuters/F. Bensch)

أطلقت السلطات الألمانية موقعا إلكترونيا لتسجيل الاعتداءات النابعة من العداء للسامية في سائر أنحاء ألمانيا بدءا من شباط/ فبراير المقبل. وقال فيليكس كلاين مسؤول الحياة اليهودية في ألمانيا بالحكومة الألمانية اليوم الخميس (20 كانون أول / ديسمبر 2018) خلال عرضه للمنصة الإلكترونية في برلين: "لا يصح أن نترك الكفاح ضد معاداة السامية لليهود في هذه البلاد".

ويدير هذا الموقع الاتحاد الألماني لمواقع البحث والمعلومات بشأن العداء للسامية في ألمانيا. ووصف كلاين الذي تولى منصبه منذ أيار/ مايو الماضي، هذا الإجراء بأنه أهم مشروع يتم في فترة عمله في هذا الموقع حتى الآن. وأكد دانييل بوتمان المدير التنفيذي للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا على أن تنفيذ المشروع في كل أنحاء ألمانيا أمر مهم، لأن إحصاءات الشرطة عادة لا تتضمن إلا الأعمال التي يعاقب عليها القانون، بينما الجزء الأكبر من الوقائع ليست مما توقع فيه العقوبات.

ي.ب / أ. ح (د ب أ)

مختارات

الحكومة الألمانية تدعم ولايات البلاد لمكافحة معاداة السامية

في سياق مساعي برلين لمكافحة معاداة السامية بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية رفع وتيرة تعاونها مع حكومات الولايات في هذا المجال الحيوي، حسب ما جاء في أول اجتماع تنسيقي بإشراف مفوض معادة السامية الاتحادي. (27.11.2018)  

شتاينماير يدعو لمواجهة "النزعة القومية العدوانية"

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالزعيم التاريخي نيسلون مانديلا وانتقد سياسة بلاده في فترة الفصل العنصري. وفي خطاب في متحف التمييز العنصري حذر شتاينماير من ظهور "النزعة القومية العدوانية" في العالم. (19.11.2018)  

المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعيد انتخاب شوستر رئيسا له

أعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن إعادة انتخاب جوزيف شوستر رئيسا للمجلس لأربعة أعوام أخرى. وأوضح المجلس أن انتخاب شوستر لفترة جديدة جاء بالإجماع في جمعية غير علنية جرى عقدها في مدينة فرانكفورت. (25.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Kundgebung gegen Antisemitismus

الحكومة الألمانية تدعم ولايات البلاد لمكافحة معاداة السامية 27.11.2018

في سياق مساعي برلين لمكافحة معاداة السامية بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية رفع وتيرة تعاونها مع حكومات الولايات في هذا المجال الحيوي، حسب ما جاء في أول اجتماع تنسيقي بإشراف مفوض معادة السامية الاتحادي.

Heinrich Bedford-Strohm

الكنيسة البروتستانتية بألمانيا تحذر من عودة النزعات القومية ومعاداة السامية 11.11.2018

حذر رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا من عودة النزعات القومية ومعاداة السامية، داعيا من يصوت للأحزاب الشعبوية اليمينية إلى التفكر في موقفه الذي يعطي شرعية لأحزاب ترفض الاختلاف.

Deutschland Berlin Gegen-Demonstration Wir für Deutschland

برلين في ذكرى "ليلة الكريستال"- تظاهرات حاشدة ضد العنصرية 10.11.2018

تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين ضد التطرف والعنصرية ومعاداة السامية وذلك في ذكرى مرور 80 عاماً على "ليلة الكريستال" التي شهدت حملة قتل واعتقالات وتخريب ضد اليهود في 1938، فيما خرجت مظاهرة صغيرة لليمينيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  