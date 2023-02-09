 ألمانيا تطلق جسراً جوياً جديداً لإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2023

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ألمانيا تطلق جسراً جوياً جديداً لإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا

لم يمنع الإضراب التحذيري في عدة مطارات السلطات الألمانية من إطلاق جسر جوي جديد لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. ومزيد من المساعدات الطبية والإغاثية سيتم إرسالها لاحقا.

استقبال في مطار ألماني لفريق إنقاذ عائد من تركيا

استقبال في مطار ألماني لفريق إنقاذ عائد من تركيا

رغم تنظيم إضرابات تحذيرية واسعة النطاق في عدة مطارات ألمانية، بدأت ألمانيا اليوم الجمعة (17 شباط/فبراير 2023) إطلاق جسر جوي جديد إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في تركيا. وقبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل، أقلعت طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا كارغو" من طراز "بوينغ 777" من مطار فرانكفورت محملة بإمدادات إغاثة متجهة إلى أنطاليا. ومن المقرر أن تتبعها طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم، حسبما أعلنت مبادرة "نساعد معاً".

مختارات

غداة عطل كبير في شبكات المعلومات في شركة لوفتهانزا أدى لتعطل حركة الطيران في مطار فرانكفورت، توقفت المواقع الإلكترونية لثلاثة مطارات عن العمل.

وعبر اتفاقات خاصة، أتاحت نقابة "فيردي" التي دعت إلى الإضرابات إمكانية إقلاع طائرات الإغاثة رغم الإضراب.

واعتباراً من الاثنين المقبل، تسير شركة "صن إكسبريس" الألمانية-التركية إلى أنطاليا كل يومي اثنين وثلاثاء رحلة على متن طائرة ركاب تم تحويلها فقط لنقل البضائع. كما من المخطط تحميل إمدادات إغاثة كحمولات إضافية على متن رحلات الركاب المنتظمة.

بالإضافة إلى العديد من الشركات اللوجستية، تشارك خدمة الطرود "دي بي دي" أيضاً في الحملة التي تم تنسيقها مع وكالة الحماية المدنية التركية "أفاد".

واعتباراً من يوم الاثنين المقبل، سيتم تسليم حزم مساعدات لضحايا الزلزال مجاناً في حوالي 7500 مكتب طرود بألمانيا. ويجب ألا يزيد وزن الطرد عن 20 كغم، ومن المفترض أن يحتوي على ملابس شتوية وأكياس نوم وبطانيات وقفازات وحفاضات وأطعمة مجففة وصناديق للنظافة.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الصحة أن من المنتظر أن يتم بشكل عاجل عقد "قمة تبرعات" يوم الاثنين المقبل مع ممثلين لشركات تصنيع الأدوية لمناطق الزلزال في تركيا وسوريا. حيث سيتم إعداد قائمة دقيقة بالأشياء المطلوبة بشكل ملح. كما سيبحث الاجتماع أيضا مسألة اللوجستيات الخاصة بنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال.

وثمة نقص في تركيا على سبيل المثال في العلاج الكيماوي لأمراض السرطان أو تخثر الدم.

وحسب بيانات حكومية، فقد تم إيواء 1.6 مليون شخص في تركيا وحدها داخل نُزُل طوارئ كما تم إجلاء 600 ألف شخص من منطقة الأزمة.

خ.س/ف.ي (د ب أ)

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    آمال العثور على ناجين باتت نادرة

    لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.

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    عدد الضحايا مفزع

    تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.

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    ملايين بدون مأوى

    سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.

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    الانقسام السياسي يزيد المعاناة

    عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.

  • بشار الأسد

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    نظام يستغل الزلزال لصالحه!

    تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

  • هاتاي التركية بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    هناك من يستغل الزلزال للسرقة!

    يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.

  • المساعدات لضحايا الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ

    أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

  • زلزال تركيا وسوريا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    خسائر مادية باهظة

    قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

  • حلب بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ما الحل لمواجهة الزلزال؟

    أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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