 ألمانيا تطلب وضع حقوق الإنسان بالاعتبار عند إسناد فعاليات رياضية للدول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2021

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ألمانيا تطلب وضع حقوق الإنسان بالاعتبار عند إسناد فعاليات رياضية للدول

قالت ألمانيا إن وضع حقوق الإنسان يجب أن يكون مسألة حاسمة عند إسناد تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى للدول. جاء ذلك على خلفية منح تنظيم مونديال هوكي الجليد لبيلاروسيا وحرمانها لاحقا من تنظيمه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

صالة دولية اقيمت بها مباريات لكأس العالم لهوكي الجليد العام الماضي بكندا

يأتي الموقف الألماني عقب سحب تنظيم كأس العالم للهوكي من بيلاروس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بها.

أكدت الحكومة الألمانية قناعتها بأنه يتعين عند منح تنظيم الفعاليات الكبرى للاتحادات الرياضية ضرورة تطبيق بنود مكافحة الفساد ووضع جوانب قانونية في الاعتبار.

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اعتقلت قوات الأمن في بيلاروسيا أكثر من 200 امرأة خلال مظاهرة نسائية طالبت بتنحي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستمر في حكم البلاد منذ ربع قرن، فيما حذرت مينسك الاتحاد الأوروبي من استضافة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا.

اعتقل رجال ملثمون، يرتدون الزي الرسمي أعدادا كبيرة من المتظاهرين السلميين في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد جمعهم في عربات ترحيل لنقلهم إلى السجن، فيما دعت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا المحتجين لـ"مواصلة الكفاح".

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، والذي نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الصادرة اليوم السبت (27 مارس/ آذار 2021).

ويأتي طلب الإحاطة على خلفية منح تنظيم كأس العالم لهوكي الجليد إلى بيلاروسيا وحرمانها بعد ذلك من تنظيمه في كانون الثاني/ يناير الماضي بسبب الاضطرابات المستمرة والاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وجاء في الرد أنه عند اختيار مضيفي الأحداث الكبرى، تتوقع الحكومة الألمانية من المنظمات الرياضية العالمية أن تراعي "العناية الواجبة بحقوق الإنسان" وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ولا ترى الحكومة الألمانية أنه من الممكن تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل أساسي في بلد مضيف من خلال منحه تنظيم حدث رياضي كبير. وقالت الحكومة في الرد: "إن الاهتمام العام الدولي يمكن أن يكون أداة مهمة للتأثير بشكل إيجابي على حالة حقوق الإنسان الإشكالية في بلد ما. لكن ليس هناك ما يضمن ذلك".

وذكرت الحكومة في الرد أن التجربة أظهرت أن الضغط العام المرتبط باهتمام الجمهور غالبا ما يكون غير كافٍ لبدء تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن التأثير الدعائي لحدث رياضي كبير قد يؤدي أيضا إلى تقوية حكومة البلد المضيف في ظروف معينة.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

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