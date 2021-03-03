ألمانيا تطرح كميات كافية من اختبارات كورونا السريعة

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية بأنه سيتم توفير كميات كافية من وسائل اختبارات كورونا في السوق وذلك للاختبارات السريعة التي تعتزم الحكومة توفيرها بالمجان وستقوم بها أطقم مدربة.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) أن الشركات المنتجة أعلنت أن هناك 150 مليون وسيلة اختبار جاهزة ويمكن توريدها مباشرة بمجرد طلب الولايات والبلديات لها. وأوضحت الوزارة أن جزءا من هذه العملية دخل حيز التنفيذ بالفعل لفئات من بينها دور الرعاية.

وقالت الوزارة إن الحكومة الاتحادية ضمنت شراء ما لا يقل عن 800 وسيلة اختبار سريع لألمانيا في هذا العام عن طريق اتفاقيات إطارية عقدتها على الصعيد الوطني والصعيد الأوروبي، ولفتت إلى أن المعروض في السوق فعليا يتجاوز هذه الكمية بشكل كبير.

وبحسب تصريحات الوزارة، فإن الحكومة ضمنت شراء أكثر من 200 مليون وسيلة اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي، والذي تم السماح بأول منتجاته، وثمة محادثات تجريها الحكومة مع منتجين آخرين. وأفادت البيانات الصادرة عن الشركات المنتجة بأن من الممكن شراء أول وسائل الاختبارات الذاتية اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل في الصيدليات ومحلات تجارة التجزئة وبعض متاجر العروض المخفضة.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قررت في مشاوراتها المشتركة مساء أمس الأربعاء تشكيل "فريق عمل للوجستيات الاختبارات" مهمته مساعدة الحكومة في تحسين طلبيات وسائل اختبارات كورونا، وثمة إمكانية لإنشاء منصة للطلب حتى تتمكن المدارس ودور الحضانة من طلب وسائل الاختبارات السريعة بطريقة أسهل.

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التوصية بلقاح آسترازينيكا لمن يبلغون 65 عاما أو أكثر

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا أمس توفير اختبار كورونا سريع مجاني لكل المواطنين في كل أسبوع في أماكن مثل مراكز الاختبارات على سبيل المثال أو الصيدليات أو العيادات، وستتحمل الحكومة تكاليف هذه الاختبارات.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا اليوم الخميس أنه يتم التوصية حاليا باستخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما فأكثر أيضا.ويذكر أن اللجنة كانت أوصت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما فقط.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في وقت سابق موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح آسترازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر. وقال وزير الصحة الألماني: "يعد ذلك خبرا سارا بالنسبة لجميع كبار السن الذين ينتظرون اللقاح، سيمكن تطعميهم بشكل أسرع".

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)