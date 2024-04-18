ألمانيا تطالب بعزل إيران.. والحرس الثوري يلمح لخيار النووي

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالتشدد حيال إيران وعزلها دون التسبب بمزيد من التصعيد. في وقت هدد به قائد بالحرس الثوري بمراجعة بلاده "عقيدتها النووية". ماذا يعني ذلك بالضبط؟

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس (18نيسان/أبريل 2024)، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد طهران عقب الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، ولكنها حذرت أيضاً من اتساع نطاق الصراع.

وقالت، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية، "يجب عزل إيران. وفي نفس الوقت، يجب ألا يكون هناك المزيد من التصعيد". وأضافت بيربوك "بالطبع يجب أن يكون هناك رد على هذه الواقعة غير المسبوقة"، ولكن المزيد من التصعيد سوف يكون "مميتاً للشعوب في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي المنطقة بأكملها".

وقالت وزيرة الخارجية إن إسرائيل أظهرت أنه بإمكانها الدفاع عن نفسها بالتنسيق مع حلفائها، وحققت "انتصاراً دفاعياً".

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ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لإسرائيل دعمه لها نيابة عن مجموعة السبع. وقال "نحن أصدقاء إسرائيل. وندعم إسرائيل".

الحرس الثوري الإيراني يهدد بالنووي

وفي سياق التطورات الحالية، نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية" في ظل التهديدات إسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائماً إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.

وأفادت الوكالة نقلاً عن أحمد حق طلب، القائد المسؤول عن الأمن النووي، قوله "مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية وكذلك الاعتبارات المعلن عنها سابقاً أمر ممكن تماماً".

وللزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب في أن إيران ستستخدمه في أغراض عسكرية. وقال خامنئي في مناسبات عديدة إن طهران لم تسع قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية لأن الدين يحرم ذلك.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)