ألمانيا تضاعف مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين (20 مارس/آذار 2023) قبل مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل عزم بلادها مضاعفة مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسورياإلى ما مجموعه 240 مليون يورو.

وقالت بيربوك إن إعادة الإعمار ستكون "أولوية مركزية"، مضيفة أن الأموال ستخصص لمساعدة أولئك الذين ما زالوا يعيشون في الخيام وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الطبية. وأشارت بيربوك إلى "أنه من المهم في هذه الأوقات، في ضوء الأحداث الرهيبة المختلفة في العالم، ألا نغفل عن الناس الموجودين على عتبة بابنا".

وتستضيف بروكسل اليوم الإثنين مؤتمرا للمانحين الدوليين لدعم ضحايا زلزالي تركيا وسوريا. وكانت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا قد تعرضت مطلع شباط/فبراير الماضي لزلزالين، أسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين. وتشارك في المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا في أعمال المؤتمر عبر تقنية الفيديو.

وقالت فون دير لاين أثناء الإعلان عن المؤتمر إن الجهات المانحة الخاصة والعامة من جميع الدول مدعوة" لتكريم ذكرى الأرواح التي فُقدت، وبطولة رجال الإغاثة، والأهم من ذلك بناء مستقبل أفضل سويا من أجل الناجين".

وقد جمع الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 20 مليون يورو (3.21 مليون دولار) من أجل مساعدة الضحايا في تركيا وسوريا وتلبية الاحتياجات العاجلة، وتشمل خيم ومعدات طبية وأدوات نظافة وطعام وملابس للتدفئة.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)