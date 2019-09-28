ألمانيا: تضاعف عدد قطع السلاح المضبوطة لدى اليمين المتطرف

ارتفع عدد قطع الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة الألمانية وضبطتها العام الماضي في إطار تحقيقات في جرائم ذات دوافع يمينية إلى 1091 قطعة سلاح. وأوضح رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة حزب اليسار المعارض أن هذا العدد مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأسلحة التي تم العثور عليها في 2017 (676 قطعة سلاح).

وحصلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) على نسخة من الإحصائية التي تتضمن هذه الأعداد.

وبحسب وزارة الداخلية، تنوعت هذه الأسلحة بين مسدسات وبنادق وأسلحة حربية وألعاب نارية وأسلحة بيضاء. وأضافت الوزارة أنه تأكد لديها أن لهذه الأسلحة علاقة بـ563 جريمة، بينها 235 جريمة عنف على خلفية يمينية متطرفة. وفي العام الماضي كان عدد الأسلحة المضبوطة (676 قطعة سلاح) مكافئا لعدد الجرائم المرتبطة بها.

وقال ماتياس كفنت، خبير اليمين المتطرف لدى معهد الديمقراطية والمجتمع المدني (IDZ) إن هذه الزيادة "مفزعة وتنذر بالخطر"، مشيرا إلى "كثافة التسلح في مشهد اليمين المتطرف"، الذي يعد لهجمات مسلحة على أقليات وخصوم سياسيين وممثلي الدولة. وقال كفنت: "هدفهم ترهيب المجتمع وطرد مجموعات بشرية (أجانب)، وترغب بعض قطاعات هذا المشهد في إشعال حرب أهلية".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)