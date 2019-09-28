 ألمانيا: تضاعف عدد قطع السلاح المضبوطة لدى اليمين المتطرف | أخبار | DW | 28.09.2019

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أخبار

ألمانيا: تضاعف عدد قطع السلاح المضبوطة لدى اليمين المتطرف

في رد حكومي على استفسار برلماني، قالت وزارة الداخلية الألمانية إن عدد قطع السلاح التي ضبطتها الشرطة في إطار تحقيقات في جرائم على خلفية يمينية متطرفة قد ارتفع 2018 إلى ضعف ما كان عليه في العام 2017.

Sprengstoff und Waffen von Reichsbürgern (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

صورة رمزية

ارتفع عدد قطع الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة الألمانية وضبطتها العام الماضي في إطار تحقيقات في جرائم ذات دوافع يمينية إلى 1091 قطعة سلاح. وأوضح رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة حزب اليسار المعارض أن هذا العدد مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأسلحة التي تم العثور عليها في 2017 (676 قطعة سلاح).

وحصلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) على نسخة من الإحصائية التي تتضمن هذه الأعداد.

وبحسب وزارة الداخلية، تنوعت هذه الأسلحة بين مسدسات وبنادق وأسلحة حربية وألعاب نارية وأسلحة بيضاء. وأضافت الوزارة أنه تأكد لديها أن لهذه الأسلحة علاقة بـ563 جريمة، بينها 235 جريمة عنف على خلفية يمينية متطرفة. وفي العام الماضي كان عدد الأسلحة المضبوطة (676 قطعة سلاح) مكافئا لعدد الجرائم المرتبطة بها.

وقال ماتياس كفنت، خبير اليمين المتطرف لدى معهد الديمقراطية والمجتمع المدني (IDZ) إن هذه الزيادة "مفزعة وتنذر بالخطر"، مشيرا إلى "كثافة التسلح في مشهد اليمين المتطرف"، الذي يعد لهجمات مسلحة على أقليات وخصوم سياسيين وممثلي الدولة. وقال كفنت: "هدفهم ترهيب المجتمع وطرد مجموعات بشرية (أجانب)، وترغب بعض قطاعات هذا المشهد في إشعال حرب أهلية".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


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