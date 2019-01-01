ألمانيا تصدر أمر اعتقال بحق منفذ حادث الدهس ليلة رأس السنة

صنف الادعاء العام والشرطة الألمانيان اعتداء الدهس في مدينة بوتروب بأنه "هجوم متعمد". وقال هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، أمس الثلاثاء إن قائد السيارة الذي نفذ جريمة الدهس، قام أيضا بثلاث محاولات أخرى في بوتروب وإيسن المجاورة متعمدا دهس تجمعات بشرية غالبيتهم من الأجانب.

وأصدرت السلطات القضائية الألمانية اليوم (الأربعاء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) أمرا باعتقال منفذ الهجوم. ويُتهم الرجل البالغ من العمر 50 عاما، المنحدر من مدينة إيسن بالتوجه بسيارته عمدا نحو مجموعة من الأشخاص المحتفلين ليلة رأس السنة في مدينتي بوتروب وإيسن، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص إثر ذلك.

وكانت أسوأ التداعيات قد نجمت عن واقعة الدهس في ميدان (برلينر بلاتس) في قلب بوتروب عندما دهس الرجل مجموعة من الأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية والصواريخ، فأصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، فيما تعاني امرأة (46 عاما) من إصابة خطيرة .

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)