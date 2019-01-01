 ألمانيا تصدر أمر اعتقال بحق منفذ حادث الدهس ليلة رأس السنة | أخبار | DW | 02.01.2019

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أخبار

ألمانيا تصدر أمر اعتقال بحق منفذ حادث الدهس ليلة رأس السنة

أعلنت الشرطة الألمانية والادعاء العام أنه تم إصدار أمر اعتقال بحق منفذ هجوم الدهس في مدينة بوتروب غربي البلاد بتهمة ارتكاب عدة جرائم شروع في قتل.

Deutschland Mann fährt in Fußgängergruppe (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

صنف الادعاء العام والشرطة الألمانيان اعتداء الدهس في مدينة بوتروب بأنه "هجوم متعمد". وقال هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، أمس الثلاثاء إن قائد السيارة الذي نفذ جريمة الدهس، قام أيضا بثلاث محاولات أخرى في بوتروب وإيسن المجاورة متعمدا دهس تجمعات بشرية غالبيتهم من الأجانب.

وأصدرت السلطات القضائية الألمانية اليوم (الأربعاء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) أمرا باعتقال منفذ الهجوم. ويُتهم الرجل البالغ من العمر 50 عاما، المنحدر من مدينة إيسن بالتوجه بسيارته عمدا نحو مجموعة من الأشخاص المحتفلين ليلة رأس السنة في مدينتي بوتروب وإيسن، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص إثر ذلك.

 وكانت أسوأ التداعيات قد نجمت عن واقعة الدهس في ميدان (برلينر بلاتس) في قلب بوتروب عندما دهس الرجل مجموعة من الأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية والصواريخ، فأصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، فيما تعاني امرأة (46 عاما) من إصابة خطيرة .

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

مسؤول ألماني: منفذ عملية الدهس كانت نيته قتل الأجانب

أكد وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا أن منفذ عملية الدهس في مدينة بوتروب كانت لديه "نية واضحة لقتل الأجانب" وأنه ألماني الجنسية. من جانبها قلت الشرطة إن لديها "معلومات أولية تفيد بأنه مصاب بمرض نفسي". (01.01.2019)  

ألمانيا - الشرطة ترجح دوافع "عنصرية" وراء دهس مشاة

أصيب عدة أشخاص، بعضهم حالته خطيرة، في مدينة بوتروب بشمال غربي ألمانيا إثر قيام شخص بقيادة سيارته نحوهم عمداً، ليلة الاحتفال بمقدم العام الجديد. وتفترض الشرطة الألمانية وجود دافع كراهية الأجانب وراء هذا الهجوم. (01.01.2019)  

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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ألمانيا - الشرطة ترجح دوافع "عنصرية" وراء دهس مشاة 01.01.2019

أصيب عدة أشخاص، بعضهم حالته خطيرة، في مدينة بوتروب بشمال غربي ألمانيا إثر قيام شخص بقيادة سيارته نحوهم عمداً، ليلة الاحتفال بمقدم العام الجديد. وتفترض الشرطة الألمانية وجود دافع كراهية الأجانب وراء هذا الهجوم.

Deutschland Mann fährt in Fußgängergruppe

مسؤول ألماني: منفذ عملية الدهس كانت نيته قتل الأجانب 01.01.2019

أكد وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا أن منفذ عملية الدهس في مدينة بوتروب كانت لديه "نية واضحة لقتل الأجانب" وأنه ألماني الجنسية. من جانبها قلت الشرطة إن لديها "معلومات أولية تفيد بأنه مصاب بمرض نفسي".

Deutschland Fünf Schwerverletzte bei Autounfall in Berlin Mitte

ألمانيا: رجل يدهس مجموعة من المارة بسيارته ويصيب خمسة 29.12.2018

شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثة دهس جماعي دوافعها غير معروفة بعد. وحسب المعلومات الأولية فإن شخصا دهس مجموعة من المارة بسيارته فأصاب خمسة بجروح. وتفيد المعلومات بأن السائق لم يكن مخمورا أو واقعا تحت تأثير مخدرات.

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