ألمانيا تشكل لجنة للتحقيق في هجوم أولمبياد ميونيخ 1972

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2023) تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي وقع على البعثة الإسرائيلية في أولمبياد ميونيخ عام 1972. ومن المقرر أن يحقق ثمانية خبراء من مجالات مختلفة في الأحداث قبل الهجوم وبعده، بدعم من معهد لايبنتس للتاريخ المعاصر.
واتُخذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة في خريف العام الماضي، بعد خمسين عاما من الهجوم. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان "لسنوات كثيرة كان هناك نقص في فهم أو فحص الأحداث والشفافية بشأنها أو تقبل المسؤولية عنها". وأكدت على الحاجة إلى معاملة الأٌقارب عقب الهجوم.
وكان إرهابيون فلسطينيون هاجموا بعثة الفريق الإسرائيلي أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بميونيخ في الخامس من أيلول/سبتمبر 1972 داخل القرية الأولمبية واحتجزوا 11 شخصاً كرهائن، في محاولة منهم لتحرير أكثر من مئتي سجين في إسرائيل وأعضاء من مجموعة "RAF" اليسارية المتطرفة في ألمانيا آنذاك.
ولقي جميع الرهائن حتفهم في تبادل لإطلاق النار داخل القرية ولاحقا في مطار فورستنفلدبروك، بالإضافة إلى شرطي ألماني وخمسة من منفذي الهجوم.
من جانبه، تحدث رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، عن خطوة طال انتظارها. وذكر أن الاحداث ترافقت مع فشل شامل ومروع للدولة. وبحسب شوستر، فإن إعادة التقييم يجب أن "يؤدي إلى مزيد من التفهم والحساسية في التعامل مع المنظمات الفلسطينية التي لا تزال تؤيد هذا الهجوم الإرهابي حتى اليوم".
وقالت أنكي سبيتسر من مجموعة أقارب ضحايا الهجوم التي تفاوضت على الاتفاقية مع الحكومة الألمانية، إن التحقيق "نأمل أن يساهم في تحقيق العدالة التاريخية". ورحبت بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأرشيف الآن.
ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، إ ب د)
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
مرحبا بكم في ميونيخ
بالأزرق الفاتح والأبيض، ألوان ولاية بافاريا، ألوان ملابس أكثر من 1000 مضيفة ومضيف خلال الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972 التي أقيمت في مدينة ميونيخ، حضروا من 17 دولة وتحدثوا 18 لغة.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
سيلفيا .. المضيفة .. الملكة
عينت مضيفات لمرافقة مسؤولين بارزين وتقديم المشورة والمعلومات داخل مدينة ميونيخ من قبل رئيس بلدية المدينة حينها. واحدة من المضيفات كان اسمها سيلفيا زومرلات، في هذه الصورة تقدم تذاكر الألعاب الأولمبية، خلال عملها التقت بزوج المستقبل، واليوم لقبها هو ملكة السويد.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
قصات شعر الأولمبياد
حتى تصفيفة الشعر كانت مدروسة بعناية. لفات خمس فوق الجبين تشير إلى الحلقات الأولمبية الخمس. لكن هذا التصميم لم يكن سهلا أبدا لبعض الفتيات.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
ثورة البوليمرات!
أغلب ملابس السبعينيات كانت مصنوعة بالكامل من البلاستيك. هذه الملابس الرياضية تحتوي على 30 بالمائة من الصوف الجديد. والباقي: بولي أكريليك (بوليمرات). فريق التتابع النسائي الألماني 4 × 100 متر على منصة التتويج بعد فوزه بذهبية الأولمبياد.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
الأناقة بعيدا عن الملاعب
ملابس الرياضيين خارج الملاعب الرياضية كانت مختلفة أيضا. بجانب ملابس المسيرة الرسمية داخل الملعب الأولمبي وملابس التدريب والمسابقات، كان هناك ما يسمى بملابس المدينة للنساء والرجال مع معطف صيفي خفيف يحمي في حال هبوب الرياح أو سقوط أمطار الصيف في بافاريا.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
الحلزون الأولمبي
الحلزون الأولمبي من عمل المصمم أوتل آيخر، صممه بمساعدة الكمبيوتر، الذي ظهر حديثا حينها. منذ عام 1967 ، عمل مع فريقه على تصميم الألعاب الأولمبية العشرين. رؤيته مبنية على لغة بصرية عالمية من الألوان والأشكال والكتابة - لغة يفهمها الجميع.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
علامات توضيحية
أراد أوتل آيخر بتصميماته صنع الاختلاف الواضح عن ألعاب عام 1936 التي استغلها النازيون. النتيجة جاءت على شكل مفهوم شامل جديد ملون، ارتبط بشكل وثيق بأولمبياد ميونيخ 72 إلى يومنا هذا. بقيت رسوماته التوضيحية كأشهر علامات تجارية لهذه الألعاب وتعتبر أيقونات للثقافة المعاصرة.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
حدث رياضي .. وسياسي
لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية استضافت ألمانيا حدثا رياضيا كبيرا، أرادت ألمانيا تقديم نفسها على أنها دولة ديمقراطية وحديثة. لذا كانت الألعاب الأولمبية في ميونيخ أكثر من مجرد حدث رياضي. إذ كانت لها أبعاد سياسية وثقافية أوسع. جاء تصميم الملصقات للتعايش بين الفن والرياضة، مثل هذا الملصق يبلغ سعره اليوم 450 يورو.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
وكأنها من مجرة بعيدة..
جرى تكليف مكتب "غونتر بينش وشركاؤه" المعماري بتصميم القرية الأولمبية في مكان تحيط به الطبيعة. شعار التصميم كان هو الانفتاح والشفافية. تمكن المهندسون من تصميم القرية على شكل خيم شفافة، حتى أن هذا التصميم لم يفقد بريقه حتى اليوم.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
مساكن القرية الأولمبية
إيواء الرياضيين والصحفيين كان في القرية الاولمبية في مساكن صمتت خصيصا لذلك. قسمت المساكن بين الرجال والنساء واليوم تغطي الخضرة والأشجار القرية من كل مكان، وهي من أكثر المناطق السكنية المحببة في مدينة ميونيخ.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
إرهابيون في القرية
كان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول 1972 يوما قاتما في تأريخ الأولمبياد، حيث داهم إرهابيون فلسطينيون مقر الفريق الإسرائيلي في القرية، قتلوا مباشرة شخصين وأخذوا تسعة آخرين رهائن، وبعد ذلك بساعات قُتل كل الرهائن وخمسة إرهابيين وشرطي.
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أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم
أولمبياد ضد السياسة
رسم كاريكاتوري للفنان الألماني راينر هاخفيلد ضد عملية الاختطاف، يظهر قادة العالم على شكل نسور، وتحتهم شعار "دعوتنا إلى شباب العالم"، تحت الشعار حلقات الألعاب الأولمبية على شكل مشانق. ضمن السياسيين يظهر، رئيس وزراء بافاريا فرانتز جوزيف شتراوس، ورئيس الاتحاد السوفيتي ليونيد برجينيف، والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والسياسي الإسرائيلي موشيه دايان. إعداد: سيلكه فونش/ ع.خ