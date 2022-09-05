ألمانيا تشكل لجنة للتحقيق في هجوم أولمبياد ميونيخ 1972

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2023) تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي وقع على البعثة الإسرائيلية في أولمبياد ميونيخ عام 1972. ومن المقرر أن يحقق ثمانية خبراء من مجالات مختلفة في الأحداث قبل الهجوم وبعده، بدعم من معهد لايبنتس للتاريخ المعاصر.

واتُخذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة في خريف العام الماضي، بعد خمسين عاما من الهجوم. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان "لسنوات كثيرة كان هناك نقص في فهم أو فحص الأحداث والشفافية بشأنها أو تقبل المسؤولية عنها". وأكدت على الحاجة إلى معاملة الأٌقارب عقب الهجوم.

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وكان إرهابيون فلسطينيون هاجموا بعثة الفريق الإسرائيلي أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بميونيخ في الخامس من أيلول/سبتمبر 1972 داخل القرية الأولمبية واحتجزوا 11 شخصاً كرهائن، في محاولة منهم لتحرير أكثر من مئتي سجين في إسرائيل وأعضاء من مجموعة "RAF" اليسارية المتطرفة في ألمانيا آنذاك.

ولقي جميع الرهائن حتفهم في تبادل لإطلاق النار داخل القرية ولاحقا في مطار فورستنفلدبروك، بالإضافة إلى شرطي ألماني وخمسة من منفذي الهجوم.

من جانبه، تحدث رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، عن خطوة طال انتظارها. وذكر أن الاحداث ترافقت مع فشل شامل ومروع للدولة. وبحسب شوستر، فإن إعادة التقييم يجب أن "يؤدي إلى مزيد من التفهم والحساسية في التعامل مع المنظمات الفلسطينية التي لا تزال تؤيد هذا الهجوم الإرهابي حتى اليوم".

وقالت أنكي سبيتسر من مجموعة أقارب ضحايا الهجوم التي تفاوضت على الاتفاقية مع الحكومة الألمانية، إن التحقيق "نأمل أن يساهم في تحقيق العدالة التاريخية". ورحبت بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأرشيف الآن.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، إ ب د)