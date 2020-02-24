ألمانيا تشكل "لجنة أزمة" لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مستشفى توبينغن الجامعي في شتوتغارت اليوم الأربعاء (26 فبراير/شباط 2020) إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في ولاية بادن فورتمبرغ.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن أول حالة إصابة في الولاية التي تقع جنوب غربي ألمانيا، والحالة لرجل يرجح أنه كان قد أُصِيْبَ بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا، مشيرة إلى أنه عاد من رحلته وعليه أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وسجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا حالة إصابة ثانية بالفيروس اليوم الأربعاء، ليصل عدد الحالات في البلاد إلى 19 حالة. وفي مدينة كولن (كولونيا)، التي تقع في نفس الولاية، أغلقت السلطات مطار كولونيا-فان العسكري بشكل مؤقت، كإجراء احترازي له لإجراء اختبار على جندي يعمل بالمطار، كان على تواصل مع شخص مصاب بالفيروس.

وبحسب معلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حدث تواصل بين الجندي والشخص المصاب خلال حفل للكرنفال.

وعلى صعيد الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم في برلين: "الفيروس يقترب منا بوضوح"، مضيفا أن السلطات المعنية نجحت حتى الآن في عزل الحالات المصابة وعلاجها، وبالتالي الحيلولة دون انتشار الفيروس. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث استعداد الحكومة للتعامل مع أي زيادة محتملة للحالات.

وكشف زايبرت عن اجتماع جديد لمجموعة من الخبراء من عدة وزارات اتحادية في ديوان المستشارية ببرلين لبحث الإجراءات الضرورية التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار المرض بالتعاون مع الهيئات الصحية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية إن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل سيطلع الرأي العام كل يومين على المستجدات، مضيفة أن لجنتي إدارة الأزمة في ولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا، اللتين سجلتا حالات إصابة، ستتلقيان الدعم من وزارة الصحة الاتحادية ومعهد "روبرت كوخ".

وشكلت الحكومة الألمانية لجنة أزمة لمتابعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء أنه من المنتظر أن يعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، ووزير الصحة ينس شبان، في برلين غدا الخميس، معلومات تتعلق بتأسيس اللجنة المشتركة بين الوزارتين.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم. كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين. إضافة إلى الحالات الثلاث التي ألعن عنها اليوم في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ـ ويستفاليا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)