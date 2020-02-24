 ألمانيا تشكل ″لجنة أزمة″ لمواجهة فيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

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أخبار

ألمانيا تشكل "لجنة أزمة" لمواجهة فيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا إلى 19 حالة، فيما قالت الحكومة الألمانية إنها مستعدة للتعامل مع أي زيادة محتملة للحالات وشكلت لجنة أزمة لمتابعة انتشار الفيروس.

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 19 حالة

صورة من أحد المختبرات في مدينة إيسن بولاية شمال الراين ويستفاليا.

أعلن مستشفى توبينغن الجامعي في شتوتغارت اليوم الأربعاء (26  فبراير/شباط 2020) إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في ولاية بادن فورتمبرغ.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن أول حالة إصابة في الولاية التي تقع جنوب غربي ألمانيا، والحالة لرجل يرجح أنه كان قد أُصِيْبَ بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا، مشيرة إلى أنه عاد من رحلته وعليه أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

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وسجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا حالة إصابة ثانية بالفيروس اليوم الأربعاء، ليصل عدد الحالات في البلاد إلى 19 حالة. وفي مدينة كولن (كولونيا)، التي تقع في نفس الولاية، أغلقت السلطات مطار كولونيا-فان العسكري بشكل مؤقت، كإجراء احترازي له لإجراء اختبار على جندي يعمل بالمطار، كان على تواصل مع شخص مصاب بالفيروس.

وبحسب معلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حدث تواصل بين الجندي والشخص المصاب خلال حفل للكرنفال.

وعلى صعيد الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم في برلين: "الفيروس يقترب منا بوضوح"، مضيفا أن السلطات المعنية نجحت حتى الآن في عزل الحالات المصابة وعلاجها، وبالتالي الحيلولة دون انتشار الفيروس. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث استعداد الحكومة للتعامل مع أي زيادة محتملة للحالات.

وكشف زايبرت عن اجتماع جديد لمجموعة من الخبراء من عدة وزارات اتحادية في ديوان المستشارية ببرلين لبحث الإجراءات الضرورية التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار المرض بالتعاون مع الهيئات الصحية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية إن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل سيطلع الرأي العام كل يومين على المستجدات، مضيفة أن لجنتي إدارة الأزمة في ولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا، اللتين سجلتا حالات إصابة، ستتلقيان الدعم من وزارة الصحة الاتحادية ومعهد "روبرت كوخ".

وشكلت الحكومة الألمانية لجنة أزمة لمتابعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء أنه من المنتظر أن يعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، ووزير الصحة ينس شبان، في برلين غدا الخميس، معلومات تتعلق بتأسيس اللجنة المشتركة بين الوزارتين.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم. كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين. إضافة إلى الحالات الثلاث التي ألعن عنها اليوم في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ـ ويستفاليا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


مختارات

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية يهدد الاقتصاد العالمي. بعض الشركات ترى فرصا لها بسبب الفيروس، غير أن غالبية القطاعات تشتكي من تراجع العائدات وتخشى المزيد. (07.02.2020)  

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