ألمانيا تشدد في تحذير مواطنيها بشأن السفر إلى تركيا

أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا يوم السبت وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي والذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.

وجاء في تحذير حديث لوزارة الخارجية بشأن السفر "لا يمكن استبعاد... أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني". وأضاف "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".

وأوضح تحذير السفر الذي أكدت متحدثة باسم الخارجية تحديثه أمس السبت أن عدة صحفيين أوروبيين ،بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب. وأضاف أن مواطنين ألمان تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.

وقالت الوزارة إن السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقره إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016. لكنها أضافت أن أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال وكذلك الألمان الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الخارجية الألمانية تُحدث بشكل مستمر تحذيراتها للمواطنين الألمان من السفر إلى مناطق معينة، ويكون هذا التحذير عاما أو جزئيا. وتحذر الخارجية الآن من زيارة عدد كبير من الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا (تحذير عام)، وفي المقابل تعلن تحذيراً جزئيا لدول أخرى مثل الجزائر ومصر ولبنان.

ص.ش/ع.ش (رويترز)