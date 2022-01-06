 ألمانيا تشدد تدابير كورونا | DW الأخبار | DW | 07.01.2022

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ألمانيا تشدد تدابير كورونا

ألمانيا تشدد تدابير احتواء متحور أوميكرون، وتناقش إمكانية فرض التطعيم الإجباري.

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