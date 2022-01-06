ألمانيا تشدد تدابير كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ألمانيا تشدد تدابير احتواء متحور أوميكرون، وتناقش إمكانية فرض التطعيم الإجباري.
سجلت عدة مدن ألمانية مظاهرات السبت شارك فيها الآلاف من معارضي تدابير مكافحة فيروس كورونا. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي". وحسب الشرطة فإن معظم المظاهرات مرّ بسلام.
استمرت المظاهرات في عدة مدن وولايات ألمانية احتجاجاً على التدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضاً للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول