ألمانيا تشدد تدابير كورونا

"أعراض خفيفة".. نصائح للاعتناء بنفسك عند الإصابة بكورونا!

حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.