ألمانيا تشدد الإجراءات المرورية لضبط السائقين المتهورين

اعتباراً من اليوم الثلاثاء (28 نيسان/ أبريل ) سيتعين على أي شخص يقود سيارة في ألمانيا التعامل مع لوائح المرور الجديدة، إذ يدخل تعديل قانون المرور في ألمانيا – قانون تنظيم المرور على الطرق (Straßenverkehrsordnung – StVO) - حيز التنفيذ لإدراج تدابير تشديد العقوبات المفروضة على مخالفات عديدة منها إغلاق ممر الطوارئ أو ركن السيارات في أماكن غير مناسبة أو مخالفات السرعة داخل المدينة وخارجها.
وفيما يتعلق باللوائح الجديدة صرح وزير النقل الاتحادي أندرياس شوير بأن التعديل يتضمن مجموعة من الإجراءات وحماية أفضل لراكبي الدراجات وعقوبات أشد على مخالفات وقوف السيارات.
وأضاف أنه سعيد لأن القواعد الجديدة "ستجعل تنقلنا أكثر أماناً وأفضل للبيئة وأكثر عدالة". وأكد على أن قواعد المرور الجديدة بألمانيا تحمي بشكل خاص مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر. بالإضافة إلى تدابير حماية راكبي الدراجات، تضمن القواعد الجديدة أيضاً مزايا لمن يتشاركون السيارات والسيارات الكهربائية.
ستزيد الغرامات على مختلف أنواع المخالفات وقد تكون أكبرها من يقوم بإغلاق ممر الطوارئ أو يعرقل سهولة الوصول إلى خدمات الطوارئ، حيث سيواجه غرامة تتراوح بين 200 و 320 يورو. إضافة إلى تسجيل نقطتين في سجل المخالفات المرورية وحظر قيادة لمدة شهر واحد، بحسب ما نشره موقع "براونشفايغ شبيغل" الألماني.
كما تنص القواعد الجديدة على فرض غرامة بقيمة 80 يورو على من يتم ضبطهم بتجاوز حد السرعة المحدد بمقدار 21 كم / ساعة في المناطق الداخلية من المدينة، ولكن على الطرق الريفية تصل هذه العقوبات إلى 95 يورو، كما ستفقد رخصة القيادة الخاصة بالمخالف لمدة شهر عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة بمقدار 26 كم / ساعة.
أما بالنسبة للغرامة التحذيرية على المخالفات التي تصل إلى 10 كم / ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، فستتضاعف ثلاث مرات من 10 إلى 30 يورو.
كما أن الانبعاثات والضوضاء ستحمل غرامات أيضاً قد تصل إلى 100 يورو، بدلاً من 20 يورو كما كان سابقاً.
بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات على مخالفات ركن السيارات وغرامات جديدة لحماية راكبي الدراجات، بحسب ما نشره موقع "إن دي أر" الألماني.
ر.ض/ع.ح/ع.ج.م
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