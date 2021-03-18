 ألمانيا تشتري بيانات ضريبية لملايين من مالكي الأصول في دبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2021

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ألمانيا تشتري بيانات ضريبية لملايين من مالكي الأصول في دبي

تجتذب دبي أصحاب الثروات من أنحاء العالم، وبحثا عن موارد جديدة اشترت ألمانيا أسطوانة (CD) بمليوني يورو من مخبر مجهول في دبي، بها بيانات الملايين من دافعي ضرائب لديهم أصول في دبي وفق "دير شبيغل". وأكدت برلين ذلك.

صورة رمزية لناطحات السحاب في دبي

تعتبر دبي من أهم المناطق التي تقدم إعفاءات ضريبية لأصحاب المال

أعلنت ألمانيا الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) أنها اشترت بيانات ضريبية من مصدر مجهول لـملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب.

مختارات

أدرج الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة إلى قائمته السوداء للملاذات الضريبية بينها الإمارات رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا، الأمر الذي سيضر بسمعتها ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية في بيان إن برلين "حصلت على بيانات" في "فبراير/ شباط" من "مخبر مجهول" مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق هذا الأسبوع المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل". وأوضحت أن هذه البيانات "تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي".

وتريد سلطات الضرائب الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود "مداخيل غير مصرح بها" و"ممتلكات غير معروفة" للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

ونقلت المعلومات إلى الولايات الألمانية من أجل "التدقيق فيها"، كما أكدت برلين.

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وثائقي - السلطة والمؤامرات - أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا

ووفقا للمجلة، أنفقت الحكومة مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة (سي دي).

وتجتذب دبي، على غرار كل دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.

لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعا مهما جدا بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن موارد جديدة بعد إنفاق مليارات اليوروهات بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، وقّعت دول مجموعة السبع اتفاقا في أوائل حزيران/يونيو لتحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحد من المنافسة الضريبية بين الدول.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

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