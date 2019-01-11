 ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا | أخبار | DW | 15.01.2019

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أخبار

ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا

أكد مسؤولون من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بفالتس الألمانية أنه تم تسليم السلطات الهولندية شابا سوريا يشتبه في صلته بالإرهاب. وقد تم القبض على الشاب في نهاية عام 2018 في منزل ابن عمه في مدينة ماينز.

Deutschland - Polizei nimmt Terrorverdächtigen in Mainz fest (picture alliance/dpa/J. Georg)

سلمت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء (15 كانون ثان/يناير 2019)، سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى السلطات الهولندية، وذلك حسبما أعلن المدعي العام في مدينة كوبلنز الألمانية.

مختارات

بعد حادثي الدهس في منطقة الرور، الذي جُرح فيهما ثمانية أشخاص، انتشرت التكهنات حول دوافع الجاني. DW حاورت باحثة في علم الجريمة للوقوف عما يقوله العلماء في هذا المضمار ومدى التشابه/الاختلاف عن إرهاب "الدولة الإسلامية"؟ (06.01.2019)

تتوقع النيابة العامة في مدينة كوبلنز أن تقوم ألمانيا بتسليم شخص سوري ألقي القبض عليه في مدينة ماينز المجاورة إلى هولندا. وتشتبه السلطات الهولندية أن الرجل السوري كان يعد لهجوم مع أربعة أشخاص آخرين قبضت عليهم هولندا. (08.01.2019)

وقام أفراد من مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية راينلاند بفالتس بتسليم الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما عند معبر غوخ الحدودي إلى السلطات الهولندية.

يذكر أن السوري، الذي يمتلك مقرا سكنيا في مدينة روتردام الهولندية، كان قد أُلقي القبض عليه في نهاية الشهر الماضي في مسكن أحد أقربائه بمدينة ماينز غربي ألمانيا، ووصفت الشرطة قريب الشاب بأنه غير مشتبه به. وحسب تصريحات المدعي العام، فإن الشاب كان قد وافق على إجراءات تسليم مبسطة.

ويشار إلى أن الشاب السوري كان قد خضع للاستجواب بالفعل من قبل محققين هولنديين توجهوا إلى محبسه في ماينز.

ي.ب / أ. ح (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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