ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا

سلمت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء (15 كانون ثان/يناير 2019)، سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى السلطات الهولندية، وذلك حسبما أعلن المدعي العام في مدينة كوبلنز الألمانية.

وقام أفراد من مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية راينلاند بفالتس بتسليم الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما عند معبر غوخ الحدودي إلى السلطات الهولندية.

يذكر أن السوري، الذي يمتلك مقرا سكنيا في مدينة روتردام الهولندية، كان قد أُلقي القبض عليه في نهاية الشهر الماضي في مسكن أحد أقربائه بمدينة ماينز غربي ألمانيا، ووصفت الشرطة قريب الشاب بأنه غير مشتبه به. وحسب تصريحات المدعي العام، فإن الشاب كان قد وافق على إجراءات تسليم مبسطة.

ويشار إلى أن الشاب السوري كان قد خضع للاستجواب بالفعل من قبل محققين هولنديين توجهوا إلى محبسه في ماينز.

ي.ب / أ. ح (د ب أ)