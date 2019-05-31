 ألمانيا تسقط بيلاروسيا بثنائية وتركيا تفاجئ بطل العالم | عالم الرياضة | DW | 08.06.2019

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عالم الرياضة

ألمانيا تسقط بيلاروسيا بثنائية وتركيا تفاجئ بطل العالم

قدم المنتخب الألماني أداء جيدا رغم غياب مدربه يواخيم لوف وأسقط المنتخب البيلاروسي بهدفين دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأوروبية. كما حقق المنتخب التركي مفاجأة كبيرة بفوزه على بطل العالم بهدفين نظيفين.

Fussball: Weissrussland - Deutschland (picture-alliance/M. Guengoer)

حقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروسيا 2 / صفر اليوم السبت (الثامن من حزيران/ يونيو 2019) ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت اليوم أيضا فوز إيرلندا الشمالية على استونيا بالنتيجة نفسها.

وحقق المنتخب الألماني الفوز الثاني في ثاني مباراة له في المجموعة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الايرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب بيلاروسيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.

وافتتح ليروي سان التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 13 ثم أضاف زميله ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 62. وحقق المنتخب الألماني الفوز في مباراة اليوم في غياب مديره الفني يواخيم لوف، الذي لم يسافر إلى بيلاروسيا بناء على نصيحة من طبيبه.

وفجر المدرب المساعد ماركوس تسورغ، الذي أناب عن لوف في قيادة المنتخب الألماني في مباراة اليوم، مفاجأة قبيل المباراة عندما أعلن عن إشراك جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن في الدفاع، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ في خط الوسط. لكن المنتخب الألماني أدى بشكل جيد وأظهر تماسكا في غياب مديره الفني لوف، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 13 عاما.

Fussball: Weissrussland - Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Becker)

المدرب المساعد ركوس تسورغ أدى مهمته بنجاح بغياب لوف.

مختارات

وفي المجموعة الثامنة فاجأ المنتخب التركي لكرة القدم نظيره الفرنسي بطل العالم وهزمه بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 السبت في قونيا. وانفرد المنتخب التركي بالتالي بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على فرنسا.

وتابع المنتخب التركي نتائجه اللافتة بإشراف مدربه الجديد شونيل غونيش إذ حقق فوزه الخامس تواليا ب منذ أن استلم منصبه في شباط/فبراير الماضي، علما بانه سبق له أن قاده إلى المركز الثالث في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 في أفضل انجاز في نهائيات كأس العالم.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيلة هجومية قوامها ثلاثي خط المقدمة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو، لكنه لم يهدد مرمى تركيا إلا في ما ندر. في المقابل، قدم المنتخب التركي أداء لافتا وكاد يخرج بغلة أوفر لولا تألق لوريس في التصدي لأكثر من كرة خطرة.

أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

ودع المنتخب الألماني مونديال روسيا من الباب الصغير، عقب هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على خيبة أمل لاعبي وجمهور "المانشافت" بعد الإقصاء المر من الدور الأول. (27.06.2018)  

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أن يفوز المنتخب الألماني في أول مباراة عصيبة بعد "مأساته" بمونديال روسيا، أمر لم يكن أحد ينتظره. لكن أن يعيد الأمل إلى قلوب المشجعين بهذه السرعة، فهذا أمر لم يكن متوقعا. لكن أشبال المدرب يوآخيم لوف نجحوا في ذلك بامتياز.

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