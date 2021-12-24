ألمانيا تسعى لنسبة تلقيح بـ 80 بالمائة من مواطنيها نهاية الشهر المقبل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن الحكومة تعتزم تحقيق نسبة 80 بالمائة من تلقيح جميع المواطنين حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني القادم. يذكر أن الهدف الذي كان معلنا عنه قبل ذلك هو الوصول إلى هذه النسبة بحلول السابع من الشهر المقبل. يشار إلى أن 61.4 مليون شخص في ألمانيا تلقوا لقاحا ضد الفيروس مرة واحدة على الأقل، أي إجمالي 73.8 بالمائة من إجمالي السكان هناك.
وللوصول إلى هدف تطعيم 80 بالمائة من الأشخاص في ألمانيا، يجب حصول نحو 5 ملايين شخص آخرين على اللقاح. ومن المقرر تناول فرض إلزام تلقي لقاح على الجميع في البرلمان في أول جلسة أسبوعية بالعام الجديد، حيث صرح ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، للصحيفة الألمانية ذاتها بأن "أول نقاش عن إلزام تلقي اللقاح" بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" سيكون في بداية يناير/ كانون الثاني القادم.
من جانبه قال ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الذي كان شريكاً بالائتلاف الحاكم السابق بألمانيا، لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن إلزام تلقي اللقاح سوف يعمل على تخطي الانقسام في المجتمع وليس تعميقه، وأضاف قائلا: "كثير من الأشخاص سيتأكدون من أنه ليس سيئا أن يتلقوا لقاحا- وإنما اللقاحيحمي ويمنح الحرية".
من جهته، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا مقارنة بما كان عليه الأمر أمس. وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 200.7، فيما كان يبلغ أمس 242.9، وكان يبلغ قبل أسبوع 315.4. وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10 آلاف ومئة حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 88 حالة وفاة. يذكر أنه كان تم تسجيل 180 حالة وفاة قبل أسبوع واحد.
يشار إلى أن أعداد الإصابة التي يتم تسجيلها في ألمانياتتراجع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولكن خبراء يتخوفون من زيادة الأعداد قريبا من جديد بسبب سلالة أوميكرون، التي تنتشر العدوى بها على نحو أسرع. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ستة ملايين و991 ألفا و381 حالة إصابة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و113 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 110 آلاف و364 شخصا.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
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