 ألمانيا تسعى للدفع بمشاركة أكبر للنساء في تسوية النزاعات | أخبار | DW | 21.12.2018

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أخبار

ألمانيا تسعى للدفع بمشاركة أكبر للنساء في تسوية النزاعات

تعتزم ألمانيا خلال شغلها مقعد غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من العام المقبل العمل على الاستعانة بمزيد من النساء في مهام التوسط في حل النزاعات الدولية. ويذكر أن ضحايا النزاعات هم في أغلب الأحيان من النساء والأطفال.

UN Veranstaltung Tag der Unternehmerinnen (DW/M. Shwayder)

صورة من الأرشيف ليوم سيدات الأعمال المقام من قبل الامم المتحدة (أرشيف)

قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم (الجمعة 21 ديسمبرم كانون الأول 2018) "يمكن إدارة مفاوضات السلام على نحو أسرع وأنجح وضمان الالتزام بالاتفاقيات لفترة أطول، عندما تشارك نساء في ذلك كوسيطات ومفاوضات". وذكر هويسغن أن ألمانيا ستعمل على طرح برنامج لتعزيز إشراك النساء كوسيطات وصاحبات قرار في مسارات حل النزاعات الدولية خلال فترة تواجدها في مجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستشغل للمرة السادسة مقعدا غير دائم في مجلس الأمم خلال عامي 2019 و 2020، وستتولى قيادة المجلس مع فرنسا خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/أ بريل المقبلين.

 

  • Clara Zetkin 1923 (picture alliance/dpa)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أم الحركة النسائية

    كلارا زيتكين، سياسية ألمانية يسارية، (ولدت في 5 تموز/ يوليو 1857 – وتوفيت في 20 حزيران/ يونيو 1933)، لعبت دوراً مهماً في رفع الوعي السياسي لدى النساء العاملات الألمانيات. نشطت في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حتى عام 1917، ثم انضمت إلى جناحه اليساري. وكانت في 30 آب/ أغسطس 1932 آنذاك نائبة في البرلمان الألماني.

  • Rosa Luxemburg (picture-alliance / akg-images)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    صوت الحركة العمالية

    لا يمكن إلقاء نظرة على تاريخ السياسة الألمانية من دون التوقف عند روزا لوكسمبورغ. تزوجت الماركسية المولودة في بولندا (ولدت في 5 آذار/ مارس 1871 – وتوفيت في 15 كانون الثاني/ يناير 1919) من ألماني. انضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي SPD. وأسست مع كارل ليبكنشت، "عصبة سبارتاكوس" الشيوعية. بعدها تحولت إلى عدوة لجمهورية فايمار وقُتلت في كانون الثاني/ يناير عام 1919. وشيع جنازتها حوالي مليون شخص.

  • Elisabeth Schwarzhaupt erste Ministerin in Deutschland Archiv 1961 (picture-alliance/dpa)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أول وزيرة

    كانت إليزابيث شفارتسهاوبت (ولدت في 1 كانون الثاني/ يناير 1901 – وتوفيت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر1986) من الحزب المسيحي الديموقراطي أول وزيرة في ألمانيا. في الـ 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1961، أدت اليمين الدستورية في البوندستاغ لتصبح وزيرة الصحة. "ماذا نفعل بامرأة في مجلس الوزراء؟" قد يكون المستشار السابق أديناور قد سأل نفسه. لكن شفارتسهاوبت أثبتت نفسها من خلال عملها، ومهدت طريق ميركل.

  • Politikerinnen haben Deutschland geprägt Annemarie Renger (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أول رئيسة برلمان

    كانت آن ماري رينغر (ولدت في 7 كانون الثاني/ يناير 1919 – وتوفيت في 3 آذار/ مارس2008 )، أول رئيسة للبوندستاغ في ألمانيا. وكانت تنتمي إلى الجناح المحافظ للحزب الاشتراكي الديمقراطي. طبعت أهوال الحرب العالمية الثانية الحياة السياسية لرينغر:" قبلنا كانت ألمانيا حطاماً وكنت مصممة على المشاركة السياسية والمساعدة في بناء ألمانيا الديمقراطية".

  • Hildegard Hamm-Brücher (picture-alliance/AP Photo)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    السيدة الأولى في الحزب الديمقراطي الحر

    على مدى عقود، طبعت هيلدغارد هام بروشر، المشهد السياسي الليبرالي (ولدت في 11 أيار/ مايو 1921– وتوفيت في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016). كانت هام بروشر، وزيرة الدولة في وزارة خارجية هانس ديتريش غينشر. وكانت تعتبر السيدة الأولى في الحزب الديمقراطي الحر . لكن مع ذلك لم تتمكن من تتويج مسارها السياسي. ففي عام 1994، ترشحت هام بروشر لمنصب الرئيس الاتحادي، لكن فاز بالمنصب مرشح الاتحاد رومان هيرتسوغ.

  • Erich Honecker (picture-alliance/dpa)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    وزيرة التعليم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية

    بدا منصبها غير مؤثر، لكنه على العكس من ذلك، فقد كانت وزيرة التعليم لدى جمهورية ألمانيا الديمقراطية، مارغوت هونيكر(ولدت في 17 نيسان/ أبريل 1927– وتوفيت في 6 أيار/ مايو 2016) زوجة الزعيم السابق لألمانيا الشرقية وزعيم الحزب إريش هونيكر. دعمت زوجها في القضايا السياسية، ولعبت دوراً قوياً في ذلك. كما تقبلت سقوط ضحايا جدار برلين. وبعد نهاية الدولة الاشتراكية الألمانية الشرقية، عاش الزوجان في تشيلي.

  • Politikerinnen haben Deutschland geprägt Rita Süßmuth (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    غريمة المستشار

    تجرأت على المحرمات ودافعت عن حقوق المرأة وشاركت في المحاولة غير المجدية للإطاحة بالمستشار كول (يسار الصورة) كرئيس للحزب المسيحي الديموقراطي CDU. كرست ريتا زوسموت (ولدت في 17 فبراير 1937) نفسها كوزيرة للأسرة والصحة من أجل مساعدة مرضى الإيدز و توفير الأدوية. من عام 1988 حتى عام 1998 كانت زوسموت رئيسة البرلمان الألماني.

  • 30 Jahre Die Grünen Einzug in den Bundestag 1983 (picture-alliance/dpa)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    المشاركة في تأسيس حزب الخضر

    لم يؤثر شخص من قبل على السنوات الأولى لتأسيس حزب الأخضر، كما فعلت ناشطة السلام بيترا كيلي (ولدت في 29 تشرين الثاني / نوفمبر1947– وتوفيت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1992). وبسبب انخراطها في العمل السياسي من دون هوادة، كانت تعرف كيلي بـ "جان دارك العصر الذري". في ظل ظروف غامضة، قتلت من قبل شريكها غيرت باستيان (يمين الصورة)، والذي قتل نفسه أيضاً فيما بعد.

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أقوى امرأة في أوروبا

    منذ اعلان تخليها عن رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي، اقتربت نهاية حياة ميركل السياسية. لكن تاريخها السياسي كان حافلاً بالإنجازات. ولدت ميركل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً ( في 17 تموز/يوليو 1954)، وتولت الفيزيائية مناصب وزارية عديدة في ألمانيا الموحدة، لتصبح أول مستشارة في تاريخ ألمانيا. من خلال سياستها الخاصة باللاجئين، أظهرت ميركل في البداية انسانياتها ولكنها خيبت ظن بعض الناخبين بها.

  • Von der Leyen besucht Nato-Manöver (picture-alliance/dpa/K.Nietfeld)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أول وزيرة دفاع في ألمانيا

    على الرغم من ولوج المزيد من النساء مجال السياسة، إلا أن هناك حاجة للحاق بالركب. من المعتاد أن تشغل النساء المناصب الوزارية في وزرات مثل وزارة الصحة أو الأسرة أو العدالة. لكن أورزولا فون دير لاين (ولدت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1958) من الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، عملت بجد من أجل تغيير ذلك. أولا، ترأست وزارة الأسرة ، ثم وزارة العمل - وهي الآن أول وزيرة دفاع في ألمانيا.

  • Deutschland Andrea Nahles, Bundesvorsitzende der SPD in Berlin (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    أمل الاشتراكيين الديموقراطيين

    لفترة طويلة هيمن الرجال على المشهد السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. ترأست أندريا نالز (ولدت في 20 حزيران/ يونيو 1970) الحزب الأقدم في ألمانيا كأول امرأة. ما وضع ضغطًا هائلًا عليها. بسبب النزاع داخل الائتلاف الحاكم ، تخلى عدد كبير من الناخبيين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويجب على نالز الآن تجديد الحزب، وإلا ستكون نهاية وزيرة العمل السابقة.

  • Deutschland | PK Vorstellung der linksgerichteten Sammelbewegung #Aufstehen (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrcenka)

    نساء تقلدن مناصب رفيعة في هرم السلطة في ألمانيا

    نجمة اليسار الصاعدة

    لا يوجد امرأة في السياسة الألمانية، تنقسم حولها الآراء مثل ما هو الحال مع رئيسة حزب اليسار، سارة فاغنكنشت، (ولدت في 20 حُزيران/ يونيو 1969). أحدث مشروع أطلقته المرأة، التي نشأت في ألمانيا الشرقية، وزوجة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابق، أوسكار لافونتين، هو "حركة انهضوا" الألمانية اليسارية لمواجهة اليمين المتطرف. إعداد: غالف بوزن/ إيمان ملوك


 

وقال هويسغن، الذي كان يشغل منصب مستشار الشؤون الخارجية والأمنية للمستشارة أنغيلا ميركل حتى عام 2017، وتم تعيينه سفيرا لألمانيا في الأمم المتحدة صيف العام الماضي "النساء يسهمن بخبرات حياتية ووجهات نظر مختلفة عن الرجل، وهو ما يساهم في البحث عن حلول وسط والتصالح مع الأعداء وإحلال السلام".

وأشار هويسغن إلى أن ضحايا النزاعات هم في أغلب الأحيان من النساء والأطفال، وقال "بصفتهن الأكثر معاناة في النزاعات، يتعين إشراك النساء بصورة أقوى في مساعي الوساطة، التي يهيمن عليها إلى حد كبير حتى الآن الرجال".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)

 

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