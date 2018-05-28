ألمانيا تسعى لرصد مبكر لـ"الخطرين أمنيا" بين المهاجرين

قال هولغر مونش رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا مساء أمس (الخميس التاسع من أغسطس / آب 2018) في مدينة ماينتس الألمانية "الخطورة البالغة وربما الأكبر من وجهة نظري هي خطورة التطرف بين المهاجرين... نرى هذا واقعيا في كثير من الحالات عندما ننظر إلى سيناريوهات الهجمات خلال الأعوام الأخيرة".

مشاهدة الفيديو 02:13 بث مباشر الآن 02:13 دقيقة شارك أطفال الإرهاب.. قلق متنام ٍ.. وخطط للمواجهة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/32hrp أطفال الإرهاب.. قلق متنام ٍ.. وخطط للمواجهة

وذكر مونش أن بعض الولايات، مثل راينلاند-بفالتس، نشطة في البحث عن الجناة المتورطين في جرائم متعددة، والذين لا يُستبعد انجرافهم نحو التيار المتطرف. وأكد مونش أن خطر تعرض ألمانيا لهجمات إرهابية لا يزال قائما، موضحا أن عدد الإسلاميين الخطيرين أمنيا في البلاد في ارتفاع، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ حاليا 774 فردا.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)