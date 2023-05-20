 ألمانيا تسعى لتنفيذ "استراتيجية حساسة" لجذب العمالة الأجنبية الماهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تسعى لتنفيذ "استراتيجية حساسة" لجذب العمالة الأجنبية الماهرة

في ظل حاجة مختلف القطاعات في البلاد إلى العمالة، تسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة. وزير العمل الألماني أكد على تنفيذ استراتيجية توظيف "حساسة" في الدول التي لديها قوى عاملة فائضة.

موظفون بقطاع التمريض في وحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات ألمانيا (9/4/2021)

أفادت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية أن نسبة مقدمي الرعاية الذين يحملون جنسية أجنبية قد تضاعفت بين عامي 2017 و 2022 (أرشيف)

أكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أنه سيتوجه برفقة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى البرازيل لبحث مدى إمكانية الحصول على قوى عاملة في قطاع التمريض. 
وتسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في مجال التمريض، خاصة من الدول ذات القوى العاملة الكبيرة مثل البرازيل.

مختارات

وقال وزير العمل الألماني، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (20 مايو/ايار 2023) : "سيُجرى بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية تنفيذ استراتيجية التوظيف في الدول التي يوجد فيها عدد من الشباب والمتعلمين بشكل أكبر مما يمكن لسوق العمل المحلي استيعابهم".

وذكر هايل أنه سيسافر رفقة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى البرازيل في حزيران/يونيو المقبل، حيث تتوفر هناك قوى عاملة محتملة كبيرة للغاية في قطاع الرعاية الطبية، مشيراً إلى تنسيق في هذا المجال أيضاً مع إندونيسيا والمكسيك.

وقال هايل: "سوف نمضي قُدُماً بحساسية شديدة حتى لا نأخذ من أي بلد العمال الذين يحتاجهم... نحن سنستفيد، وبلدان المنشأ ستستفيد أيضاً، على سبيل المثال، من خلال تنظيمنا للتدريبات المهنية هناك، كما سيستفيد الأشخاص الذين يأتون إلينا: من خلال وظيفة بأجر جيد لأنفسهم وربما أيضاً من خلال إمكانية دعم أفراد أسرهم في موطنهم مالياً".

وأفادت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية مؤخرًا أن نسبة مقدمي الرعاية الذين يحملون جنسية أجنبية قد تضاعفت تقريبًا من ثمانية بالمائة في عام 2017 إلى 14 بالمائة في عام 2022.

ويأتي معظم إجمالي العاملين في مجال الرعاية الأجانب - البالغ عددهم 244 ألف عامل - من دول بولندا والبوسنة والهرسك وتركيا ورومانيا وكرواتيا، كما زاد عدد اللاجئين العاملين في التمريض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

واعتبارًا من يونيو/حزيران 2022، كان هناك 20,000 من مقدمي الرعاية من إحدى دول المنشأ الثمانية التي لديها أعلى تدفق لطالبي اللجوء يعملون في الرعاية ، بما في ذلك من سوريا وأفغانستان.

وغالباً ما يتم توظيف مقدمي الرعاية الأجانب من خلال الوكالات الخاصة أو المبادرات، ولا يستخدم برنامج الحكومة "Triple Win" لتوظيف عمال رعاية أجانب أي وسطاء من القطاع الخاص.

ومنذ عام 2013، عملت وكالة التوظيف مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتوظيف مهنيين مدربين في قطاع التمريض من البوسنة والهرسك وتونس وإندونيسيا والفلبين والأردن وولاية كيرالا الهندية. وإجمالاً، تم توظيف حوالي 4500 عامل ماهر منذ هذا الوقت.

ع.ح./ع.ج.م. (ك ن أ، د ب أ) 

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.