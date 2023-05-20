ألمانيا تسعى لتنفيذ "استراتيجية حساسة" لجذب العمالة الأجنبية الماهرة

أكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أنه سيتوجه برفقة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى البرازيل لبحث مدى إمكانية الحصول على قوى عاملة في قطاع التمريض.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في مجال التمريض، خاصة من الدول ذات القوى العاملة الكبيرة مثل البرازيل.

وقال وزير العمل الألماني، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (20 مايو/ايار 2023) : "سيُجرى بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية تنفيذ استراتيجية التوظيف في الدول التي يوجد فيها عدد من الشباب والمتعلمين بشكل أكبر مما يمكن لسوق العمل المحلي استيعابهم".

وذكر هايل أنه سيسافر رفقة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى البرازيل في حزيران/يونيو المقبل، حيث تتوفر هناك قوى عاملة محتملة كبيرة للغاية في قطاع الرعاية الطبية، مشيراً إلى تنسيق في هذا المجال أيضاً مع إندونيسيا والمكسيك.

وقال هايل: "سوف نمضي قُدُماً بحساسية شديدة حتى لا نأخذ من أي بلد العمال الذين يحتاجهم... نحن سنستفيد، وبلدان المنشأ ستستفيد أيضاً، على سبيل المثال، من خلال تنظيمنا للتدريبات المهنية هناك، كما سيستفيد الأشخاص الذين يأتون إلينا: من خلال وظيفة بأجر جيد لأنفسهم وربما أيضاً من خلال إمكانية دعم أفراد أسرهم في موطنهم مالياً".

وأفادت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية مؤخرًا أن نسبة مقدمي الرعاية الذين يحملون جنسية أجنبية قد تضاعفت تقريبًا من ثمانية بالمائة في عام 2017 إلى 14 بالمائة في عام 2022.

ويأتي معظم إجمالي العاملين في مجال الرعاية الأجانب - البالغ عددهم 244 ألف عامل - من دول بولندا والبوسنة والهرسك وتركيا ورومانيا وكرواتيا، كما زاد عدد اللاجئين العاملين في التمريض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

واعتبارًا من يونيو/حزيران 2022، كان هناك 20,000 من مقدمي الرعاية من إحدى دول المنشأ الثمانية التي لديها أعلى تدفق لطالبي اللجوء يعملون في الرعاية ، بما في ذلك من سوريا وأفغانستان.

وغالباً ما يتم توظيف مقدمي الرعاية الأجانب من خلال الوكالات الخاصة أو المبادرات، ولا يستخدم برنامج الحكومة "Triple Win" لتوظيف عمال رعاية أجانب أي وسطاء من القطاع الخاص.

ومنذ عام 2013، عملت وكالة التوظيف مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتوظيف مهنيين مدربين في قطاع التمريض من البوسنة والهرسك وتونس وإندونيسيا والفلبين والأردن وولاية كيرالا الهندية. وإجمالاً، تم توظيف حوالي 4500 عامل ماهر منذ هذا الوقت.

ع.ح./ع.ج.م. (ك ن أ، د ب أ)