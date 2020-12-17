ألمانيا تسجّل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

سجّلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق تجاوزت 30 ألفاً للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء فيها، وفق بيانات نهائية نشرها الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2020) معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وبعدما أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة في 24 ساعة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة جديدة سجلت في ولاية بادن فورتمبرغ ولم يتمّ احتسابها من قبل لأسباب تقنية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجّل من قبل في وقت تواجه ألمانيا موجة ثانية من الوباء لم تتمكن حتى الآن من السيطرة عليها كما فعلت خلال الموجة الأولى.

وتسبب الفيروس بوفاة 24125 شخصا بالإجمال، بحسب المعهد.

وفرض مجددا على الألمان بداية من أمس الأربعاء عزل شاملكالذي طبق في الربيع لأسابيع مع إغلاق المتاجر والمدارس.

وحتى العاشر من كانون الثاني/ يناير على الأقل، ترغب السلطات في "أن يطبق في كل البلاد مبدأ نلازم منازلنا" وفقا لنص القرار الذي تم تبنيه الأحد في ختام اجتماع أزمة بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ 16.

ويجب أن تبقى المناسبات الاجتماعية محصورة من 24 إلى 26 كانون الأول/ ديسمبر حيث يسمح فقط لأفراد الأسرة المقربة جدا بالاجتماع. كذلك ستفرض قيود على الاحتفالات بعيد رأس السنة مع حظر بيع المفرقعات والتجمعات.

وترمي هذه التدابير إلى منع "الاكتظاظ" في المستشفيات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)