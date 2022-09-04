 ألمانيا تسجل مستوى تضخم هو الأعلى منذ إعادة توحيد البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2023

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أخبار

ألمانيا تسجل مستوى تضخم هو الأعلى منذ إعادة توحيد البلاد

تأكدت توقعات سابقة بشأن ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا بشكل قياسي لأعلى مستوى منذ إعادة توحيد شطري البلاد قبل 33 عاما.

Deutschland Inflation, Symbolbild

 ارتفع التضخم في ألمانياعام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 % مقارنة بعام 2021، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء في تقدير أولي. وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 1.3%. وفي الوقت نفسه أشار المكتب إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي.

  • ميا بوسات (20 عاما): آمل النجاة من الرأسمالية

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    ميا بوسات (20 عاما) من مدينة فرانكفورت: آمل النجاة من الرأسمالية

    "بشكل شخصي، آمل أن أتمكن من استكمال دراستي للطب. وعلى الصعيد العام، آمل أن ننجو من الرأسمالية بسبب أنها تسبب في أزمات مثل كارثة ظاهرة تغير المناخ بل تضع الكثير من الضغوط النفسية على الكثير من الشعوب. ورغم ذلك، لا أعتقد أن الكثيرين يدركون ذلك."

  • جوردان راتكه (27 عاما): وقف صوت المعارك في أوكرانيا

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    جوردان راتكه (27 عاما) من مدينة فرانكفورت: وقف صوت المعارك في أوكرانيا

    "حياتي الشخصية على ما يرام إذ تحققت أمنياتي هذا العام، لكن فيما يتعلق بالعالم، يتعين أن يطرأ الكثير من التحسن بما يشمل إنتهاء جائحة كورونا ووقف صوت المعارك في أوكرانيا".

  • فاليريا شفانه توريس ( 22 عاما) من مدينة برلين: خلق بيئة إيجابية

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    فاليريا شفانه توريس ( 22 عاما) من مدينة برلين: خلق بيئة إيجابية

    "أتمنى أن تجذب الفنون والثقافة الكثير من الاهتمام والرعاية سواء على الصعيد الفردي وعلى صعيد المجتمع. يتعين أن نركز على الأشياء التي تُثري حياتنا. لقد عاصرنا أهمية ذلك خلال جائحة كورونا لذا يتعين علينا أن نقدر ذلك أكثر. ورغم الجنون الذي يعصف بالعالم، اتمنى أن يسود العالم الهدوء وأن تتاح لنا فرصة أن نخلق بيئة إيجابية".

  • راحيل (17 عاما): مستقبل آمن

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    راحيل (17 عاما) من مدينة كولونيا: مستقبل آمن

    "أريد مستقبلا آمنا حتى اتمكن من استكمال الدراسة وإيجاد فرصة عمل جيدة بعد ذلك، لأني أخشى أن أضطر إلى العمل في وظيفة لا تجعلني سعيدة."

  • غريغور تايله (28 عاما) من مدينة كيل: عدم ارتفاع معدلات التضخم

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    غريغور تايله (28 عاما) من مدينة كيل: عدم ارتفاع معدلات التضخم

    "آمل أن يشهد العالم هدوءا العام المقبل وحتى على الصعيد الشخصي آمل أن تهدأ الأمور في 2023 لأني شخصيا أعاني من توتر حاليا فأنا أقوم بالانتقال إلى سكن جديد وهناك أزمة غلاء الأسعار. يعد سوق الإسكان ضيقا للغاية ويحدوني الأمل في عدم ارتفاع معدلات التضخم أكثر وأن تبقي عند المعدلات الحالية. لكني بشكل عام، متفائل للغاية حيال تحسن الأمور خلال العام المقبل ويتعين علينا الانتظار لنرى تطور الأمور في أوكرانيا".

  • اميلي (20 عاما): الخوف من أزمات في كل بقاع الأرض

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    اميلي (20 عاما) من مدينة كيل: الخوف من أزمات في كل بقاع الأرض

    "عندما أنظر إلى عام 2023، تسودني حالة من عدم اليقين حيال ما سيحمله العام الجديد خاصة وأن الوضع العالمي يشعرني بالقلق فلا توجد سوى أزمات في كل بقاع العالم سواء ظاهرة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا والاحتجاجات الإيرانية وأزمة الطاقة والكوارث الطبيعية والمجاعات. لا شيء سوى الأزمات. آمل أن نعمل ونتعاون كشعوب مع السياسيين لمواجهة التحديات. أتمنى أن يسود العالم السلام والعدالة خاصة في مجال حقوق المرأة".

  • ألفين غارسيا (30 عاما): الاستمتاع بحياة أكثر سعادة

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    ألفين غارسيا (30 عاما) من مدينة فرانفكفورت: الاستمتاع بحياة أكثر سعادة

    "أتمنى أن يحب الناس ذاتهم أكثر حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحياة أكثر سعادة. وآمل أن يسود العالم المزيد من الاستقرار والسلام". إعداد: بيتر هيله/ م.ع


وكانت الطاقة والغذاء هما المحركان الرئيسيان للأسعار منذ شهور. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى اختناقات التوريد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتوتر بالفعل في أعقاب جائحة كورونا. واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 4.24% أكثر مقابل الطاقة في كانون الأول / ديسمبر على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.20%.

ح.ز (د.ب.أ)

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