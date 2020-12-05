 ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2020

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أخبار

ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا

سجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة. بينما صار إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة على مشارف 20 ألف وفاة.

مستشفى في مدينة آخن

مستشفى في مدينة آخن

أعلن معهد "روبرت كوخ" الفيدرالي لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء (التاسع من ديسمبر/كانون الأول)، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 590، بزيادة أكثر من مئة وفاة مقارنة بالعدد القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي، والذي بلغ 487 حالة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة، وذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة منذ أسابيع لمواجهة الجائحة، ومن ذلك منع التجمعات داخل المقاهي والمطاعم.

مختارات

بدأت بعض الولايات الألمانية في اتخاذ إجراءات إضافية للحد من أرقام الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا. المستشارة الألمانية امتدحت هذا النهج، ودعت للبت بهذا الموضوع قبل عيد الميلاد.

اتخذت ولاية بافاريا الألمانية قرارا خاصا بها يتمثل بإلغاء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في جميع أنحاء ألمانيا لمكافحة كورونا الذي كان مخططا له لليلة رأس السنة. ولم تكتف الولاية بذلك بل أعلنت حالة الكوارث مجددا.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 ألفا و815 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، بارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف حالة عن يوم الأربعاء الماضي، لكنه ليس أعلى معدل يومي تسجله البلاد.

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مستودعات سرية، إجراءات أمنية مشددة لحماية اللقاح من المافيات والإرهابيين...تابع ما قاله خبيران في علم الأوبئة

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من مليون و218 الفا. وتجاوز عدد المتعافين 902 ألف حالة.

وذكر المعهد أن معدل الإصابة في أنحاء ألمانيا بلغ مستوى قياسيا جديدا حاليا، بواقع 149.1 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

وكان هذا المعدل يبلغ 120 إصابة مع بداية الإغلاق الجزئي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى خفض المعدل إلى 50 إصابة، حتى تتمكن الإدارات الصحية من تتبع سلاسل العدوى مجددا.

وفي سياق متصل، سجلت الشرطة الألمانية 200 ألف مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في محطات القطارات وبداخل القطارات منذ أيلول/سبتمبر، حيث يعد ارتداؤها إلزاميا ضمن جهود احتواء جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك أكدت الشرطة أن الغالبية العظمى من الركاب يلتزمون بالقواعد. وتعاقب السلطات على انتهاك قواعد ارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام بالغرامة.

وعاليما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.73 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليون ونصف حالة.

 إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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