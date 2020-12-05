ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الفيدرالي لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء (التاسع من ديسمبر/كانون الأول)، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 590، بزيادة أكثر من مئة وفاة مقارنة بالعدد القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي، والذي بلغ 487 حالة.
وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة، وذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة منذ أسابيع لمواجهة الجائحة، ومن ذلك منع التجمعات داخل المقاهي والمطاعم.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 ألفا و815 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، بارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف حالة عن يوم الأربعاء الماضي، لكنه ليس أعلى معدل يومي تسجله البلاد.
ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من مليون و218 الفا. وتجاوز عدد المتعافين 902 ألف حالة.
وذكر المعهد أن معدل الإصابة في أنحاء ألمانيا بلغ مستوى قياسيا جديدا حاليا، بواقع 149.1 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.
وكان هذا المعدل يبلغ 120 إصابة مع بداية الإغلاق الجزئي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى خفض المعدل إلى 50 إصابة، حتى تتمكن الإدارات الصحية من تتبع سلاسل العدوى مجددا.
وفي سياق متصل، سجلت الشرطة الألمانية 200 ألف مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في محطات القطارات وبداخل القطارات منذ أيلول/سبتمبر، حيث يعد ارتداؤها إلزاميا ضمن جهود احتواء جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك أكدت الشرطة أن الغالبية العظمى من الركاب يلتزمون بالقواعد. وتعاقب السلطات على انتهاك قواعد ارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام بالغرامة.
وعاليما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.73 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليون ونصف حالة.
إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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