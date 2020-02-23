 ألمانيا تسجل حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولايتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

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أخبار

ألمانيا تسجل حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولايتين

سجلت ألمانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لأول مرة في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ويستفاليا. وبحسب بيانات السلطات، فإن حالة المصاب في ولاية شمال الراين ويستفاليا حرجة.

سجلت ألمانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لأول مرة في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ويستفاليا.

سجلت ألمانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لأول مرة في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ويستفاليا.

قالت السلطات في ألمانيا إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا بعد رحلة زار فيها مدينة ميلانو الإيطالية وإن رجلا آخر يقيم في منطقة إلى الشمال يعاني حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض. وتم نقله مساء أمس الثلاثاء (25 فبراير/ شباط 2020) من أحد المستشفيات في مدينة إركلينتس إلى المستشفى الجامعي في مدينة دوسلدورف (غرب).

مختارات

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستحدث أكثر من 17 ألفا شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات في الصين 360 حالة. وتسارع عدد من دول العالم لاستعادة مواطنيها من المناطق الموبوءة في الصين وسط إجراءات طبية غير مسبوقة. (03.02.2020)

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 152 حالة، فيما تم الإعلان في النمسا عن تعليق جميع رحلات القطارات مع إيطاليا المجاورة بعد اكتشاف حالتي إصابة محتملتين بفيروس كورونا عند الحدود. (23.02.2020)

على غرار دول أخرى، تدرس ألمانيا أيضا إجلاء رعاياها من الصين وخاصة مدينة ووهان بسبب انتشار فيروس كورونا. كما حذرت برلين من السفر إلى الصين إلا في حال الضرورة وطلبت مواطنيها بإلغاء أو تأجيل سفرهم. (27.01.2020)

أعلنت الإدارة المحلية لمقاطعة "غرمنسهايم" بغرب ألمانيا إصابة اثنين من الركاب الذين تمت إعادتهم من الصين أمس السبت على متن طائرة للجيش الألماني، بفيروس كورونا المتحور الجديد. (02.02.2020)

وظهرت على مريض ولاية بادن فورتمبرغ أعراض مشابهة بالحمى، وتم نقله إلى المستشفى وعزله هناك. ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن الحالتين اليوم الأربعاء. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المريض في ولاية شمال الراين ويستفاليا في منتصف الأربعينيات، وكان يعاني من مرض سابق.

وبحسب بيانات سلطات محلية، خضعت زوجة المريض لعلاج في المستشفى من أعراض إصابة فيروسية، وحالتها مستقرة حاليا، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أصيبت بفيروس "كوفيد 19". وذكرت صحيفة "آخنر تسايتونغ" الألمانية استنادا إلى بيانات مسؤول محلي أن مريض شمال الراين ويستفاليا على صلة بصديق أقام في الصين مؤخرا لأغراض تجارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الرجل أيضا خضع لعلاج أم لا. وبحسب بيانات السلطات في ولاية بادنفورتمبرغ، فإنه من المرجح أن الرجل المصاب في الولاية كان قد أُصيب بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعتبر حاليا الدولة صاحبة أكثر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في أوروبا. وظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين، وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم. كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين آخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، رويترز)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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تأهب ألماني والصحة العالمية تحذر من تحول كورونا إلى "وباء" 24.02.2020

أجاب وزير الصحة الألماني على سؤالك عن إمكانية تطويق مدن بأكملها في حالة انتشار كورونا في ألمانيا. وتم تأجيل معرض بفرانكفورت بسبب مخاوف من انتشاره. بينما قالت الصحة العالمية إنها تفعل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل.

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يحلو للبعض المقارنة بين فيروس كورونا الجديد وموجات الأنفلونزا الشديدة. فالأنفلونزا وباء مميت ويمكن يؤدي إلى وفاة عدة آلاف وإصابة ملايين من البشر، في حالة تفشيه بشدة، ورغم ذلك فالعالم مرتبك جراء تفشي فيروس كورونا. لماذا؟

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