ألمانيا تسجل حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولايتين

قالت السلطات في ألمانيا إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا بعد رحلة زار فيها مدينة ميلانو الإيطالية وإن رجلا آخر يقيم في منطقة إلى الشمال يعاني حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض. وتم نقله مساء أمس الثلاثاء (25 فبراير/ شباط 2020) من أحد المستشفيات في مدينة إركلينتس إلى المستشفى الجامعي في مدينة دوسلدورف (غرب).

وظهرت على مريض ولاية بادن فورتمبرغ أعراض مشابهة بالحمى، وتم نقله إلى المستشفى وعزله هناك. ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن الحالتين اليوم الأربعاء. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المريض في ولاية شمال الراين ويستفاليا في منتصف الأربعينيات، وكان يعاني من مرض سابق.

وبحسب بيانات سلطات محلية، خضعت زوجة المريض لعلاج في المستشفى من أعراض إصابة فيروسية، وحالتها مستقرة حاليا، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أصيبت بفيروس "كوفيد 19". وذكرت صحيفة "آخنر تسايتونغ" الألمانية استنادا إلى بيانات مسؤول محلي أن مريض شمال الراين ويستفاليا على صلة بصديق أقام في الصين مؤخرا لأغراض تجارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الرجل أيضا خضع لعلاج أم لا. وبحسب بيانات السلطات في ولاية بادنفورتمبرغ، فإنه من المرجح أن الرجل المصاب في الولاية كان قد أُصيب بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعتبر حاليا الدولة صاحبة أكثر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في أوروبا. وظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين، وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم. كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين آخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، رويترز)