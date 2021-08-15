ألمانيا تسجل أعلى معدل أسبوعي للإصابة بكورونا منذ خمسة شهور

وصل معدل الإصابة الأسبوعي بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا إلى 100، لأول مرة منذ منتصف شهر مايو/ أيار الماضي. وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع وصل إلى 100 صباح السبت (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، مقارنة بـ95.1 أمس الجمعة، و70.8 يوم السبت الماضي.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة التي جمعتها مكاتب الصحة في البلاد إلى 15 ألفاً و145 حالة، وذلك وفقاً لتقديرات المعهد بشأن وضع الوباء حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وكان عدد هذه الإصابات الجديدة وصل إلى 10 آلاف و949 قبل أسبوع.

ووصل عدد حالات الوفيات بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد في أنحاء ألمانيا إلى 86 حالة، مقابل 75 حالة قبل أسبوع.

وسجل المعهد منذ بدء الجائحة 4 ملايين و452 ألفاً و425 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير لأن هناك العديد من الإصابات لا يتم ملاحظتها.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حالياً العلاج بالمستشفيات بين كل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام 2.68 مريض أمس الجمعة (مقارنة بـ2.45 مريض أول أمس الخميس). ويعد هذا المعدل هو المؤشر الأهم لأي تشديد محتمل لقيود كورونا. يشار إلى أن أعلى معدل تم تسجيله خلال فترة عيد الميلاد عند نحو 15.5 مريض. يذكر أنه يجب أن يراعى في هذا المؤشر التأخر في الإبلاغ عن بعض حالات دخول المستشفيات، كما أنه لا توجد قيمة موحدة متفق عليها على مستوى ألمانيا يتم عندها تصنيف وضع الوباء بأنه حرج، وذلك نظراً للتفاوت الكبير في قيم هذا المعدل بين المناطق في ألمانيا.

وأعلن المعهد أيضاً أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" وصل إلى 4 ملايين و200 ألف شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بالعدوى إلى 95 ألفاً و77 شخصاً.

ي.أ/ خ.س (د ب أ)