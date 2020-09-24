ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ".
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2020) أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في غضون يوم واحد بلغت 2507 إصابة، وذلك استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وكان المعهد سجل أمس الجمعة 2153 إصابة جديدة. وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يومياً أكثر من 6 آلاف في نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجياً حتى تموز/ يوليو الماضي. وفي آب/أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضاً على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 282 ألفاً و730 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9452 حالة، بزيادة قدرها 9 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين نحو 249 ألفاً و700 حالة.
ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.91 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 283 ألفا و712 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت فرانكفورت.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح السبت إلى 9451 وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 249 ألفا و164 شخصا. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 34 أسبوعا
م.ع.ح/ ص.ش (د ب أ)
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
-
مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.