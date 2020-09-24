ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2020) أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في غضون يوم واحد بلغت 2507 إصابة، وذلك استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل أمس الجمعة 2153 إصابة جديدة. وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يومياً أكثر من 6 آلاف في نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجياً حتى تموز/ يوليو الماضي. وفي آب/أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضاً على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 282 ألفاً و730 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9452 حالة، بزيادة قدرها 9 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين نحو 249 ألفاً و700 حالة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.91 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 283 ألفا و712 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح السبت إلى 9451 وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 249 ألفا و164 شخصا. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 34 أسبوعا

م.ع.ح/ ص.ش (د ب أ)