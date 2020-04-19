 ألمانيا تستقبل 6 لاجئين قُصّر آخرين من جزر يونانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2020

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أخبار

ألمانيا تستقبل 6 لاجئين قُصّر آخرين من جزر يونانية

واصلت ألمانيا استقبال مزيد من المهاجرين القصرغير المصحوبين بذويهم. كانت آخر مجموعة مكونة من 6 صبية أفغان. أغلب من تستقبلهم ألمانيا من هؤلاء قدموا من مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر اليونانية والتي تعاني من أوضاع كارثية.

مخيم للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية

يعاني اللاجئون في الجزر اليونانية من أوضاع معيشية بالغة القسوة

استقبلت ألمانيا 6 لاجئين قُصّر آخرين من مخيمات اللجو في الجزر اليونانية. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية رداً على استفسار اليوم السبت (4 يوليو/تموز 2020) أن 6 صبية أفغان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً وصلوا يوم 26 يونيو/حزيران الماضي إلى مطار فرانكفورت.

مختارات

صب خوف المهاجرين من تفشي وباء كورونا بينهم المزيد من النار على الأوضاع المأساوية في الجزر اليونانية. في مخيم على جزيرة خيوس أضرم متظاهرون النار وألقوا الحجارة على الشرطة فكان ردها سريعا. (19.04.2020)

بلغ عدد المهاجرين الصغار المختفين في ألمانيا 711 طفلا و1074 مهاجرا قاصرا، غير مصحوبين بذويهم، وفق الحكومة الألمانية. وراء اختفاء هؤلاء القاصرين أسباب مختلفة. سياسية ألمانية تنتقد تعامل سلطات بلادها مع هؤلاء القاصرين! (20.04.2020)

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء كانوا متأخرين عن المجموعة الأولى التي استقبلتها ألمانيا، والتي وصلت إجمالاً إلى 53 قاصراً، من دون مرافقين، وقد وصلت هذه المجموعة إلى ألمانيا في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنه من المقرر أن يخضع هؤلاء الآن إلى "إجراءات لجوء مفتوحة" في ألمانيا، موضحة أنه حتى لو تم رفضهم، يمكنهم البقاء في الوقت الحالي لأن ألمانيا لا ترحل عادة القصر غير المصحوبين بذويهم.

وتعتزم ألمانيا، وفقاً لقرار الائتلاف الحاكم في مارس/آذار الماضي، استقبال ما يتراوح بين 350 و500 لاجئ من القُصّر من مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر اليونانية والتي تعاني من أوضاع كارثية.

وتفضل ألمانيا استقبال القُصّر من الإناث، اللاتي ليس لديهن مرافق من عائلاتهن، أو الأطفال والمراهقين الذين يعانون من أمراض تتطلب علاجاً.

ونظراً لعدم وجود فتيات يسافرن بمفردهن بين اللاجئين، فإن الحكومة الألمانية تعتزم الآن التركيز على المهاجرين المرضى من الشباب.

ومن المحتمل أن يصل عدد القُصّر الذين تستقبلهم ألمانيا - بما في ذلك أقاربهم - إلى نحو 900 شخص، بحسب بيانات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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