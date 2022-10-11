 ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني | مراسلون حول العالم | DW | 21.10.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني

لجأ ما يقرب من مليون شخص من أوكرانيا إلى ألمانيا، ما مثل ضغطاً على المدن والبلدات. ومن المرجح أن يزداد الضغط فالمزيد من الأشخاص يأتون مرة أخرى عبر طريق البلقان.

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مع وصول البلديات إلى حدود طاقتها الاستيعابية قد يزداد الضغط عليها مع ازدياد أعداد اللاجئين القادمين بالشتاء عبر البلقان.

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

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Thema: Roma Flüchtlinge in Deutschland Ort: Braunschweig Zeit: 16.02.2022 Autor: Arber Bajrami Texte: Bild 1: Journalistin Nadine Michollek spricht mit Mirsa und Selimov Jankosovski Bild 2: Familie Jankosovski trifft Simon von der politischen Gruppe No Lager. No Lager und der Verein Roma Center Göttingen unterstützen die Familie Bild 3: Familie Jankosovski auf dem Weg in ihr vorläufiges Zuhause: Eine Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig Bild 4: Mirsa Jankosovski spielt mit ihren Kindern Bild 5: Familie Jankosovski geht zusammen mit Simon von No Lager zur Wiese vor der Flüchtlingsunterkunft. Dort spielen sie manchmal mit den Kindern. Bild 6: Familie Jankosovski spaziert durch das Industriegebiet, in dem ihre Flüchtlingsunterkunft liegt

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20.10.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Groß Strömkendorf: Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Hotel in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht waren. Durch einen Brand ist eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zu Donnerstag fast vollständig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Noch am Tage des Brandes hatte die Polizei die Unterkunft - ein Hotel - wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht, wie Landrat Tino mitteilte. Foto: Jens Büttner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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لهذه الأسباب أغلقت مدن ألمانية باب استقبال اللاجئين 27.09.2022

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