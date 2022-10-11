ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني

لهذه الأسباب أغلقت مدن ألمانية باب استقبال اللاجئين

مدن وولايات ألمانية، أعلنت في وقت سابق أن استقبال لاجئين جدد سيكون أمراً صعبا، إذ لم تعد السلطات تجد مكاناً لإسكانهم. إلا أن هذا الأمر لا يوقف تدفق لاجئين من مختلف البلدان، فالحرب في أوكرانيا تهجر المزيد من الأشخاص.