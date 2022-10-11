ألمانيا تستقبل مليون لاجئ أوكراني

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لجأ ما يقرب من مليون شخص من أوكرانيا إلى ألمانيا، ما مثل ضغطاً على المدن والبلدات. ومن المرجح أن يزداد الضغط فالمزيد من الأشخاص يأتون مرة أخرى عبر طريق البلقان.
تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016
في عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا حوالي 1.2 مليون لاجئ. وبسبب الحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوز هذا العدد في عام 2022. وأعداد اللاجئين من دول عربية في تزايد أيضا. DW جمعت لكم أهم الحقائق حول اللاجئين في ألمانيا.
تحقق السلطات الألمانية في حريق نشب بمركز إيواء لاجئين أوكرانيين في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، مفترضة وجود دوافع سياسية. وزيرة الداخلية عبرت عن صدمتها، فيما أكدت رئيسة حكومة الولاية أنهم لن يسكتوا إزاء العنف.
مدن وولايات ألمانية، أعلنت في وقت سابق أن استقبال لاجئين جدد سيكون أمراً صعبا، إذ لم تعد السلطات تجد مكاناً لإسكانهم. إلا أن هذا الأمر لا يوقف تدفق لاجئين من مختلف البلدان، فالحرب في أوكرانيا تهجر المزيد من الأشخاص.
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