ألمانيا تستقبل بترحاب شديد اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود البولندية

حدود ألمانيا - بولندا.. التبرع بسخاء لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا

مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.