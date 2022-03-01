ألمانيا تستقبل بترحاب شديد اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود البولندية

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تتواصل موجات اللاجئين الأوكرانيينعلى بولندا ومنها إلى ألمانيا. وفي مدينة فرانكفورت على نهر الأودر في شرق ألمانيا تجري المساعدات على قدم وساق للاجئين الأوكرانيين.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.
مئات الآلاف يهربون من أوكرانيا وهناك توقعات بأن يضطر ملايين الأوكرانيين للنزوح داخل وخارج البلاد. لكن كيف سيتم استقبال اللاجئين من أوكرانيا والتعامل معهم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن الأوكرانية. بينما تفاقمت الأوضاع الإنسانية للمدنيين بسبب تعثر اتفاق وقف إطلاق النار لفتح ممرات آمنة في مدينتين محاصرتين.
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