 ألمانيا تستقبل بترحاب شديد اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود البولندية | DW الأخبار | DW | 07.03.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تستقبل بترحاب شديد اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود البولندية

تتواصل موجات اللاجئين الأوكرانيينعلى بولندا ومنها إلى ألمانيا. وفي مدينة فرانكفورت على نهر الأودر في شرق ألمانيا تجري المساعدات على قدم وساق للاجئين الأوكرانيين.

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