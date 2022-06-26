ألمانيا تستعين بمستخدمين أجانب لتعويض نقص العاملين بالمطارات

أوردت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم (الأحد 26 يونيو/ حزيران 202) نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل أن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص في العاملين بالمطارات الألمانية. وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19.

وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات.

مشاهدة الفيديو 02:59 أزمة في المطارات الألمانية

وقالت الصحيفة إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب مستخدمين أجانب مؤقتين للعمل في المطارات الألمانية، مضيفة أن هناك نقصا في العاملين في المطارات يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف موظف.

ولمواجهة أزمة المطارات الألمانية مثلما تظهر صور نشرتها صحيفة"بيلد" لمطار كولونيا صباح اليوم الأحد، تهدف الحملة إلى جلب عدد كبير من العمال المهرة من تركيا إلى ألمانيا والذين قد يتم استجلابهم لبضعة أشهر اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)