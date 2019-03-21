 ألمانيا تستعيد كبريائها بفوز مثير على هولندا في عقر دارها | عالم الرياضة | DW | 24.03.2019

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عالم الرياضة

ألمانيا تستعيد كبريائها بفوز مثير على هولندا في عقر دارها

أحرز نيكو شولتس مدافع ألمانيا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينتزع منتخب بلاده الفوز خارج ملعبه على هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 . وبذلك استعاد المانشافت بعضا من بريقه، الذي افتقده في الأونة الأخيرة.

EM 2020 Qualifikation - Gruppe C - Niederlande vs Deutschland (Reuters/P. v. d. Wouw)

استعاد منتخب ألمانيا الكثير من كبريائه المفقود، وبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفوز مثير ومتأخر 3 / 2 على مضيفه منتخب هولندا اليوم الأحد (24 مارس/ آذار 2019) في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة. وحصد منتخب ألمانيا، الذي أعفته القرعة من المشاركة في الجولة الأولى بالمجموعة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالتصفيات، فيما تجمد رصيد هولندا عند ثلاث نقاط.

مختارات

في الوقت الذي أنهى فيه يواخيم لوف حقبة ثلاثي بايرن ميونيخ هوملس ومولر وبواتينغ مع المنتخب الألماني، اختار مسعود أوزيل دعم زميله بواتينغ بطريقة خاصة وتوجيه رسائل مشفرة إلى لاعبين حمل معهم سابقا قميص "المانشافت". (07.03.2019)

يبدو أن مقصلة مدرب "المانشافت" يواخيم لوف تقترب من رقبة نجم ريال مدريد توني كروس. الدولي الألماني فقد هذا الموسم بريقه الكروي بشكل لافت مع "الأبيض الملكي"، فهل تنتهي قريباً صلاحية الاعتماد عليه في المنتخب الألماني؟ (08.03.2019)

وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة الهولندية أمستردام، بادر ليروي ساني بتسجيل الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله سيرغ غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 34.  وقلص ماتياس دي ليخت الفارق بتسجيله الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 48، فيما أضاف ممفيس ديباي هدف التعادل في الدقيقة 63، ليرفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى ثلاثة أهداف، بعدما سجل هدفين خلال فوز هولندا 4 / صفر على روسيا البيضاء في الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي.

 وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2 / 2، فاجأ نيكو شولز الجميع بتسجيله هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة 89 من صناعة النجم المخضرم (البديل) ماركو ريوس، بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض الملعب، ليمنح منتخب ألمانيا أول انتصاراته في عام 2019 .

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لألمانيا على هولندا منذ 13 حزيران/يونيو 2012، حينما تغلب المنتخب الملقب بـ(الماكينات) على الفريق البرتقالي 2 / 1 في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2012).

هـ.د ( د ب أ)

  • Fußball WM 2018 Bundestrainer Joachim Löw (Getty Images/A. Hassenstein)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    استمرار العمل على وتيرة دقات الساعة

    يعتزم يواخيم لوف الالتزام بعقده المستمر حتى سنة 2022 كمدرب للمنتخب الألماني رغم ظهوره المخيب للآمال في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018. ويُراد من الرجل البالغ من العمر 58 عاما قيادة المنتخب خلال البطولة الأوروبية في 2020. وقد قرر اتحاد كرة القدم الألماني منحه الوقت لذلك.

  • Jogi Löw VfB Stuttgart 1980/1981 (picture alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الكرة تطبع حياته

    وُلد لوف عام 1960 في بلدة شوناو الهادئة بالغابة السوداء. مشواره الرياضي كلاعب محترف بدأ عام 1978 في فرايبورغ، وبعدها بسنتين انتقل إلى شتوتغارت. ثم جاءت محطة فرانكفورت، ومجددا فرايبورغ وكارلسروه ثم مرة أخرى فرايبورغ. وفي 1989 انتقل إلى سويسرا حيث أنهى مسيرته كلاعب مع فريق شافهاوزن ثم فينترثور.

  • Joachim und Löw und Thomas Schneider (imago sportfotodienst)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الفوز بكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم

    في الملعب لم يتمكن لوف أبدا من تحقيق الاختراق، وفي سن الـ 34 عاما جاءت النهاية كلاعب. وابتداء من 1994 عمل في صفوف نادي فراونفيلد كمدرب، ليسطع نجمه نهائيا بعدها بسنة إذ أصبح مساعد مدرب في شتوتغارت. وفي 1996 تولى منصب المدرب ولو بدون ترخيص رسمي لممارسة مهنة التدريب. وقد أنهى موسمه الأول بنيل كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Trainer Joachim Löw Fenerbahce Istanbul (Imago)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    بدون سعادة في تركيا

    بعد تسريحه المفاجئ لدى نادي شتوتغارت في مايو 1998، احتل النادي المرتبة الرابعة في الدوري الألماني، انتقل لوف إلى تركيا للعمل صفوف فريق اسطنبول، ولم تحالفه السعادة هناك. وفي أكتوبر 1999 انتقل لمدة نصف سنة إلى نادي كارلسروه من الدرجة الثانية. وخلال دورة تعليمية لنيل رخصة مدرب تعرف على يورغن كلينسمان.

  • Fußball: Joachim Löw bei Austria Wien (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الفترة في النمسا طبعت لوف

    انتقل لوف مرة أخرى إلى أدنا سبور في تركيا ليبحث بعد ثمانية أسابيع فقط عن مكان آخر. في أكتوبر 2001 التحق بنادي إنسبروك النمساوي الذي نال معه البطولة. وبعد إفلاس النادي انتقل إلى نادي فيينا وأحرز أيضا معه اللقب. لكن تم التخلي عن لوف في مارس 2004، لأنه لم يتفاهم مع رئيس فريق فيينا فرانك شتروناخ.

  • World Cup 2014 - Klinsmann und Löw (picture-alliance/dpa/Hannibal)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    كلينسمان ولوف- ثنائي ممتاز

    يورغن كلينسمان (يمين) الذي تم تعيينه لتوه مدربا ألمانيا جعل من لوف بعد البطولة الأوروبية في 2004 مساعدا له. وحصل تفاهم بين الاثنين وأصبحا صديقين. ذروة حقبة كلينسمان ولوف طبعتها بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا. وقد وصل المنتخب الألماني حينها إلى نصف النهائي إلى أن حققت إيطاليا الفوز في الوقت الإضافي.

  • WM 2006 - Feier am Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    المرتبة الثالثة في كأس العالم 2006 بألمانيا

    احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة في بطولة كأس العالم والثنائي المدرب احتفل أمام بوابة براندنبورغ التاريخية. بالعناق احتفل باللحظة أمام بوابة براندنبورغ مدرب الحراس أندرياس كوبكه، والمدرب الرئيس يورغن كلينسمان ومساعده يواخيم لوف ومدير الفريق أوليفر بيرهوف

  • Archivbild - Joachim Löw und Kevin Kuranyi (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    بداية حقبة لوف كمدرب للمانشافت

    بعد بطولة كأس العالم 2006 استقال كلينسمان وأصبح لوف مدرب الفريق الألماني. في 2008 تأهل فريقه إلى نهائيات بطولة أوروبا قبيل انتهاء التصفيات. في تلك الاثناء أعطى لوف إشارة حاسمة عندما أقصى المهاجم كوراني عن المنتخب الألماني. جاء ذلك بعدما غادر الأخير الملعب في إحدى المباريات غضبا واحتجاجا على إبعاده من الشوط الثاني فيها.

  • Fußball-EM 2008 | Bundestrainer Joachim Löw (picture-alliance/Sven Simon)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    البطولة الأوروبية 2008: إسبانيا تنتزع اللقب

    أثناء البطولة الأوروبية 2008 وصل فريق لوف عن جدارة إلى النهائي، إلا ان الإسبان كانوا متفوقين، إذ انتزعوا لقب البطولة الأوروبية بفضل هدف سجله المهاجم فرناندو توريس. حلم نيل اللقب تبخر بالنسبة إلى لوف وطاقمه.

  • Fußball Deutschland Nationalmannschaft Jogi Löw Mesut Özil (Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    إسبانيا حجر عثرة في جنوب إفريقيا

    أثناء بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا شغف المنتخب الألماني جمهوره بمواهب جديدة وكثيرا من الهجوم نحو الأمام. وبرهن لوف على أنه قادر على التعامل مع لاعبين شباب، وحتى مسعود أوزيل (يمين) تطور أثناء المسابقة تحت إشراف لوف. وتمكن المنتخب الألماني من بلوغ منتصف النهائي حيث أوقفه الإسبان من جديد.

  • EURO 2012 - Deutschland - Italien - Joachim Löw (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    صدمة وارسو أثناء البطولة الأوروبية 2012

    تجرع لوف انتكاسة شخصية أثناء البطولة الأوروبية 2012 في بولندا وأوكرانيا حيث تألق المنتخب الألماني بعشرة انتصارات عبر المسابقة إلى أن توقف في النصف النهائي. وفي المباراة ضد إيطاليا تعثر المدرب. الفريق الألماني لم يحسن لعبه ببساطة.

  • WM - Manuel Neuer, Miroslav Klose, Kevin Großkreutz, Lukas Podolski, Thomas Mueller und Bundestrainer Joachim Löw (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    نجم لوف والطاقم في ملعب ماراكانا

    بعدها جاء التتويج في 2014! بفضل هدف واحد لصفر في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين ضمنت ألمانيا للمرة الرابعة كأس العالم. لوف وصل إثرها إلى القمة. في البرازيل حقق وألمانيا الشغوفة بكرة القدم حلم اللقب العالمي، وقد تحقق الحلم دون خسارة وبنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد ضد البلد المضيف في النصف النهائي.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland - Joachim Löw (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    تبخر حلم الفوز بلقب البطولة الأوروبية مجددا

    خلال البطولة الأوروبية 2016 في فرنسا لم يكن البلد المضيف في النصف النهائي أفضل في مارسيليا، لكنه برهن على فاعلية أكبر. وانتهى حلم البطولة الأوروبية بعد لقب كأس العالم، وبالرغم من ذلك مدد لوف عقده حتى 2020 وبحماسة لخوض غمار بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

  • Russland Fußball UEFA Cup (picture-alliance/M.Meissner)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    ثقة خادعة بعد الفوز بكأس القارات

    سنة قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بدت الكرة الألمانية مستعدة للسنوات القادمة، على الأقل ظهرت مستعدة للدفاع عن لقب كأس العالم 2018 في روسيا. وبتشكيلة تنقصها التجربة فاز لوف في كل مباراة في كأس القارات وأحرز اللقب في صيف 2017.

  • Joachim Löw Trainer in Deutschland Vorrunde Gruppe F... (picture-alliance/S.Matzke)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    المكسيك تقسم ظهر ألمانيا في روسيا

    كيف يمكن للمرء أن يخطأ! تأهل المنتخب الألماني بجدارة لخوض مونديال روسيا 2018، ومدد لوف بفترة وجيزة قبل انطلاق المسابقة عقده حتى 2022. إلا أنه في روسيا ظل الفريق الألماني دون إمكانياته وأُقصي منذ الدور الأول كأول منتخب ألماني في تاريخ المسابقة. آخرون كانوا سيقدمون استقالتهم، إلا أن لوف لم يفعل ذلك، فهو سيبقى مدربا للمنتخب الألماني.


مختارات

يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

منذ نحو 12 سنة يتولى يواخيم لوف تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم. ورغم النتيجة السلبية بعد الإقصاء في روسيا يواصل المدرب البالغ من العمر 58 عاما مشواره الرياضي. وكأن عليه دوما الكفاح لشق طريقه. (04.07.2018)  

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