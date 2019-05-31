ألمانيا تستعيد توازنها في تصفيات يورو 2020 وهولندا تضرب بقوة

استعاد منتخب ألمانيا توازنه في تصفيات يورو 2020 وتغلب على مضيفه منتخب إيرلندا الشمالية (2/0) اليوم الاثنين (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2019) في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فازت هولندا على مضيفتها إستونيا (4/0). وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف فقط عن إيرلندا الشمالية، فيما تحل هولندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ونجح منتخب ألمانيا في تجاوز كبوته المتمثلة في خسارته على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة الماضي. وتقدم المدافع الشاب مارسيل هالستنبرغ بهدف لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة ثم أضاف سيرج غنابري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

أما منتخب هولندا فلم يجد أي صعوبة في اكتساح مضيفه منتخب استونيا برباعية بيضاء. وتقدم ريان بابل بهدفين للطواحين الهولندية في الدقيقتين 17 و48، ثم أضاف ممفيس ديباي وجيورجينيو فاينالدوم الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 76 و87.

ع.ش/ ي.ب (د ب أ، رويترز)