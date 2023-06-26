ألمانيا تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في ليتوانيا بشكل دائم

تعتزم ألمانيا إرسال 4000 جندي إضافي إلى ليتوانيا بشكل دائم لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين (26 حزيران/يونيو 2023).

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن شرط هذه الخطوة يتمثل في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير أماكن لإيواء الجنود وأماكن لتدريباتهم.

يذكر أنه في رد فعلها على الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الحكومة الألمانية تعهدت في حزيران/يونيو 2022 بإرسال لواء قوات مقاتلة للدفاع عن ليتوانيا في حال تعرضها لهجوم.

ولا يزال هناك خلاف قائم حول ما إذا كانت هذه القوات ستتمركز في ليتوانيا بشكل دائم، وهو ما شددت الحكومة الليتوانية في المطالبة به، فيما اتسم رد فعل الحكومة الألمانية على هذا المطلب بالتحفظ على مدار فترة طويلة، وذلك قبل أن تصدر تعهداً واضحاً بذلك وذلك لأول مرة على لسان وزير الدفاع الألماني في فيلنيوس اليوم.

ولا يوجد من هذا اللواء الألماني في ليتوانيا في الوقت الراهن سوى مركز قيادة يضم نحو 20 جندياً في مدينة روكلا الليتوانية، ووضعت القيادة الألمانية لواء المدرعات 41 "فوربومرن" في أماكن مختلفة في ألمانيا في حالة تأهب بحيث يمكن نقله إلى الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في حال حدوث توترات في غضون عشرة أيام.

ويتم التدريب على ذلك في الوقت الراهن للمرة الثالثة حيث شهدت الأيام الماضية نقل حوالي 1000 جندي ونحو 300 دبابة ومركبة أخرى إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورة مقرر إجراؤها حتى السابع من تموز/يوليو المقبل. وتابع بيستوريوس التدريب اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمركز عدة مئات من الجنود الألمان في ليتوانيا منذ 2017 في مدينة روكلا حيث تقود ألمانيا هناك مجموعة قتالية تابعة للناتو تضم حالياً نحو 1600 جندي نصفهم تقريباً من الجيش الألماني.

خ.س/ح.ز (د ب أ)