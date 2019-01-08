ألمانيا تستعد لتسليم هولندا سورياً مشتبهاً في تورطه بالإرهاب

أعلن المدعى العام لمدينة كوبلنز، غربي ألمانيا أنه يتوقع تسليم رجل سوري (26 عاماً) يشتبه أنه إرهابي، كان قد تم القبض عليه في مدينة ماينز، لهولندا خلال الشهر الجاري. وقال يورغن براور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لازلت أتوقع أن ذلك سيتم بنجاح في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري".

يذكر أن المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز بولاية راينلاند-بفالتس لم تصدر حتى الآن أمر تسليم بحق هذا اللاجئ، بحسب بيانات المحكمة. وقالت المتحدثة باسم المحكمة بترا تسيمرمان إنه لم يتضح حتى الآن التوقيت، الذي يمكن به صدور هذا الأمر.

وفي هذا السياق صرح براور بأنه سيتسنى ترحيل السوري المشتبه به بشكل سريع بعد ذلك مباشرة. ويقبع الرجل السوري حالياً في الحبس بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا. وكان قد تم اعتقاله في مدينة ماينز المجاورة في نهاية عام 2018 في شقة ابن عمه الذي تصنفه الشرطة على أنه غير مشتبه به، علما بأن السوري المشتبه به لديه محل سكن بمدينة روتردام في هولندا.

يذكر أنه كان قد تم استجوابه سابقا من قبل محققين هولنديين. وكانت الشرطة قد ألقت القبض قبل ذلك بوقت قصير على أربعة أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون في مدينة روتردام تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما وينحدرون من "دول غير غربية". ويشتبه أنهم كانوا يعدون لهجوم بالتعاون مع السوري الذي تم إلقاء القبض عليه في ماينز.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)