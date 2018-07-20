ألمانيا تستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024

حصلت ألمانيا على شرف تنظيم بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس (27 سبتمبر/ أيلول).

وأجرى الإقتراع 17 عضوا من اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المقر السويسري بمدينة نيون. وأعلن عن القرار بعد بث التسجيلين الرسميين للمرشحين.

وكان القرار، الذي أعلنه الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمثابة خيبة أمل مريرة لتركيا التي فشلت أيضا في مساعيها لاستضافة بطولات 2008 و2012 و2016، بينما استضافت ألمانيا يورو 1988 كما نظمت بطولتين لكأس العالم في 1974 و2006.

وقال تشيفرين "الاجراءات كانت شفافة، والتصويت كان ديمقراطيا. كل قرار ديمقراطي هو قرار صحيح".

من جانبه، قال فيليب لام قائد منتخب ألمانيا السابق وسفير العرض الألماني "نمتلك ملاعب رائعة وجماهير تحب كرة القدم وقبل كل شيء أناس يحبون الاحتفال مع الأوروبيين الآخرين. "سننظم حفلا كبيرا في كرة القدم في المانيا".

وتقام بطولة يورو 2024 بعد البطولة التي ستقام في 2020 والتي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للنسخة الأولى التي بدأت في 1960 حيث تقام المباريات في 12 دولة، ومن بين الأماكن التي ستستضيف المباريات مدينة ميونخ الألمانية.

الجدير بالذكر أن قرار اليويفا صادف مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة برلين في زيارة رسمية لثلاثة أيام.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)