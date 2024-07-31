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سياسةألمانيا

ألمانيا تستدعي سفير الصين بسبب هجوم سيبراني "مُمَوَّه"

٣١ يوليو ٢٠٢٤

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه تم استدعاء السفير الصيني في برلين على خلفية هجوم سيبراني على إحدى الوكالات الاتحادية الحيوية في ألمانيا. ما هي شبكات التمويه التي قالت برلين إن بكين استخدمتها في الهجوم؟

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صورة رمزية لهجوم سيبراني
استخدم المهاجمون ما يعرف بشبكات التمويه التي تعني استخدام القراصنة أجهزة في منازل خاصة وشركات لشن الهجوم بهدف إخفاء آثارهمصورة من: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

حملت الحكومة الألمانية قراصنة صينيين المسؤولية عن الهجوم السيبراني الخطير الذي وقع على الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط وعلم تقسيم الأرض (الجيوديسيا) قبل ثلاثة أعوام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2024) "اليوم نعلم أن جهات سيبرانية صينية موجهة من الدولة اخترقت شبكة الوكالة لأغراض تجسسية"، وأعلن المتحدث عناستدعاء السفير الصيني في برلين إلى مقر الخارجية بناء على هذه المعلومات.

الهجوم السيبراني قد يؤدي إلى كارثة

وأضاف المتحدث أن تحديد مصدر الهجوم تم "بناء على تحليل تقني دقيق" مشيرا إلى أن الوكالة الاتحادية التي توفر بيانات جيوديسية، تلعب دورا مهما، بما في ذلك للمؤسسات التي تشكل بنية تحتية حيوية مثل شركات توريد الطاقة ومحطات المياه وشركات النقل.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، بأن المهاجمين استخدموا ما يعرف بشبكات التمويه. وتعني هذه الشبكات استخدام القراصنة أجهزة في منازل خاصة وشركات لشن الهجوم بهدف إخفاء آثارهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات الهجوم السيبراني الذي شنته جهات صينية موجهة من الدولة ضد الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا".

ع.ج/ خ.س (د ب أ)

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