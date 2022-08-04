ألمانيا تستأنف تناوب وحداتها في مالي

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أعلنت ألمانيا استئناف تناوب وحداتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بعد أن رفضت السلطات في باماكو عدة مرات السماح لطائراتها بالتحليق ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.
في وقت تستكمل فيه فرنسا سحب قواتها من مالي، جهاديون يعلنون عبر قنواتهم الدعائية قتل أربعة من عناصر فاغنر الروسية في مالي، وهو ما أكدته مصادر محلية وطبية، لم ترغب في الكشف عن هويتها.
قال الجيش الألماني إنه سحب 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو، ما يجعل مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة. وأكدت قيادة عمليات الجيش الألماني أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست".
سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارا من الخريف المقبل وذلك في سياق تراجع إمدادات الغاز الروسي. وارتفعت أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، كما زادت تكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.
بعد نحو عقد من التدخل العسكري في مالي، استكمل الجيش الفرنسي انسحابه من البلد الأفريقي في ظل خلاف مع المجلس العسكري الحاكم. وتدخلت فرنسا عسكرياً نحو أربعين مرة في الأراضي الأفريقية خلال خمسين عاماً مضت، هنا لمحة عنها.
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