ألمانيا تستأنف تناوب وحداتها في مالي

أنباء عن مقتل اربعة عناصر من فاغنر على يد جهاديين في مالي

في وقت تستكمل فيه فرنسا سحب قواتها من مالي، جهاديون يعلنون عبر قنواتهم الدعائية قتل أربعة من عناصر فاغنر الروسية في مالي، وهو ما أكدته مصادر محلية وطبية، لم ترغب في الكشف عن هويتها.