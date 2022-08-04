 ألمانيا تستأنف تناوب وحداتها في مالي | DW الأخبار | DW | 19.08.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تستأنف تناوب وحداتها في مالي

أعلنت ألمانيا استئناف تناوب وحداتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بعد أن رفضت السلطات في باماكو عدة مرات السماح لطائراتها بالتحليق ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

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