ألمانيا تستأنف التطعيم بأسترازينيكا وتدعو لترخيص اللقاح الروسي

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الخميس (18 آذار/مارس 2021) إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من غد الجمعة. وأوضح الوزير شبان مساء اليوم أن استئناف التطعيم بأسترازينيكا في ألمانيا سيكون مصحوبا بنصائح جديدة بشأن الأعراض الجانبية.
وكانت ألمانيا، وعدد من الدول، علقت التطعيم باستخدام أسترازينيكا مؤقتا في أعقاب تقارير أفادت بإصابة أشخاص بجلطات عقب تلقيهم جرعات اللقاح. وبعد مراجعة لمخاطر محتملة تتعلق بالإصابة بتجلط الدم بعد تلقي اللقاح، قررت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق اليوم أن لقاح أسترازينيكا "آمن وفعّْال". وأعلنت عدة دول أوروبية أخرى أنها ستستأنف التطعيم الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية مع جامعة أوكسفورد.
وفي سياق ذي صلة، حض مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية الخميس على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي ما أن يرخص له. وقال رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر خلال لقاء قادة الولايات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فون دير لايين، "من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك". واعتبر زودر أن الدراسات التي أجريت في أوروبا حول اللقاح الروسي أظهرت حتى الآن أنه "آمن للغاية" و "في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها". وأضاف زودر، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، "علينا الموافقة عليه بسرعة وفعالية من دون الغوص في التفاصيل الإدارية المعتادة".
بدوره، اعتبر عمدة برلين ميشائيل مولر أن أوروبا "تحتاج جميع اللقاحات التي يمكننا الحصول عليها".
وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية مطلع آذار/مارس النظر في ترخيص لقاح سبوتنيك-في، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل استعماله.
وقدر ماركوس زودر الخميس أن الموافقة صارت "مسألة وقت" وأنه من المهم أن يتجهّز الاتحاد الأوروبي لإنتاج اللقاح والتزود به. وقال إن "على أوروبا التفاوض سريعا وعدم انتظار إصدار الموافقة. هذه دعوة عاجلة لعدم إضاعة فرصة أخرى". وأضاف "إذا كان إنتاج سبوتنيك صعبا، فيمكن عرض إنتاجه هنا في ألمانيا".
وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن الاثنين التوصل إلى اتفاقات لإنتاج اللقاح "مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا" في انتظار ترخيصه في التكتّل. ولم تؤكد تلك الدول بعد توقيع اتفاقات مماثلة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التزود باللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تنتجها مختبرات غربيّة.
خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.