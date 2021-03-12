 ألمانيا تستأنف التطعيم بأسترازينيكا وتدعو لترخيص اللقاح الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.03.2021

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أخبار

ألمانيا تستأنف التطعيم بأسترازينيكا وتدعو لترخيص اللقاح الروسي

أعلن وزير الصحة الألماني إن بلاده تسعى لاستئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا بداية من غد الجمعة. وحض مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي.

قررت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعّْال

قررت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا "آمن وفعّْال"

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الخميس (18 آذار/مارس 2021) إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من غد الجمعة. وأوضح الوزير شبان مساء اليوم أن استئناف التطعيم بأسترازينيكا في ألمانيا سيكون مصحوبا بنصائح جديدة بشأن الأعراض الجانبية.

وكانت ألمانيا، وعدد من الدول، علقت التطعيم باستخدام أسترازينيكا مؤقتا في أعقاب تقارير أفادت بإصابة أشخاص بجلطات عقب تلقيهم جرعات اللقاح. وبعد مراجعة لمخاطر محتملة تتعلق بالإصابة بتجلط الدم بعد تلقي اللقاح، قررت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق اليوم أن لقاح أسترازينيكا "آمن وفعّْال". وأعلنت عدة دول أوروبية أخرى أنها ستستأنف التطعيم الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية مع جامعة أوكسفورد. 

مختارات

بعد إنكاره لوجود كورونا في بلده وتحذيره من اللقاحات، غيب الموت الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، الذي اختفى عن المشهد فترة لتثار شائعات إصابته بالفيروس. وبوفاته ستصبح نائبته سامية حسن أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

اللجوء للمسكنات لعلاج الصداع أو الحمى بعد الحصول على أي لقاح، مسألة تلقائية لغالبية الناس، كما أن الكثير من الأطباء ينصحوا بها. خبراء في كندا رصدوا تأثير المسكنات على درجة الحماية التي يوفرها اللقاح وقدموا عدة نصائح.

رغم تعهدات سابقة بعدم تفضيل المُلقحين عن غيرهم، إلا أن المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مشروع لوثيقة تسهّل تنقلهم داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ضغوط مارستها دول داخل التكتل لإنقاذ الموسم السياحي.

وفي سياق ذي صلة، حض مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية الخميس على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي ما أن يرخص له. وقال رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر خلال لقاء قادة الولايات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فون دير لايين، "من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك". واعتبر زودر أن الدراسات التي أجريت في أوروبا حول اللقاح الروسي أظهرت حتى الآن أنه "آمن للغاية" و "في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها". وأضاف زودر، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، "علينا الموافقة عليه بسرعة وفعالية من دون الغوص في التفاصيل الإدارية المعتادة".

بدوره، اعتبر عمدة برلين ميشائيل مولر أن أوروبا "تحتاج جميع اللقاحات التي يمكننا الحصول عليها".

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية مطلع آذار/مارس النظر في ترخيص لقاح سبوتنيك-في، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل استعماله.

وقدر ماركوس زودر الخميس أن الموافقة صارت "مسألة وقت" وأنه من المهم أن يتجهّز الاتحاد الأوروبي لإنتاج اللقاح والتزود به. وقال إن "على أوروبا التفاوض سريعا وعدم انتظار إصدار الموافقة. هذه دعوة عاجلة لعدم إضاعة فرصة أخرى". وأضاف "إذا كان إنتاج سبوتنيك صعبا، فيمكن عرض إنتاجه هنا في ألمانيا".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن الاثنين التوصل إلى اتفاقات لإنتاج اللقاح "مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا" في انتظار ترخيصه في التكتّل. ولم تؤكد تلك الدول بعد توقيع اتفاقات مماثلة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التزود باللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تنتجها مختبرات غربيّة.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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