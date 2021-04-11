 ألمانيا تسابق الزمن بزيادة التطعيم لمكافحة موجة كورونا الثالثة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2021

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ألمانيا تسابق الزمن بزيادة التطعيم لمكافحة موجة كورونا الثالثة

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد زيادات ملحوظة في عدد الإصابات بكورونا، أكد أن حوالي 15 في المائة من السكان تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد الفيروس. ووزير العمل هوبرتوس هايل يكشف عن تدابير جديدة.

Deutschland Corona-Pandemie Impfzentrum Berlin-Tegel

تشير دراسات بأن وتيرة التلقيح ضد كورونا في ألمانيا قد يستعرق خمسة أشهر

كشفت أحدث بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15 بالمائة من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من  اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات المعهد أن 15,2 بالمائة، أو 12,7 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى صباح السبت، فيما تلقى 5,9 في المائة أو ما يساوي 4,9 مليون شخص الجرعتين.

مختارات

مستشفى "شاريتيه" العريق في برلين يحذر من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما التحور البريطاني له، يؤشر على تطور خطير فيما يتعلق بالجائحة في ألمانيا، خاصة في ظل ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة.

ارتفع عدد حقن التطعيم ضد لقاح كورونا في ألمانيا وبلغ رقما قياسيا جديدا على المستوى اليومي، غير أن ذلك تزامن مع استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس، فضلا عن ظهور حالات جديدة لتجلط الدم بعد استخدام لقاح أسترازينيكا.

وسط ازدياد الإصابات، تسعى الحكومة الألمانية إلى توحيد إجراءات مكافحة كورونا في الولايات الستة عشرة للتعامل مع الجائحة. ومن أجل ذلك أعلنت الحكومة أنه سيتم تعديل قانون الحماية من العدوى في البلاد.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021) فقد تم إعطاء 17,6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 639 ألفاً و906 جرعات في اليوم الواحد.


وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعاً.

وتشير دراسات عديدة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح يوفر بالفعل مستوى معينًا من الحماية.

وبعد انضمام الممارسين العامين لجهود التطعيم وإتاحة المزيد من اللقاحات، ارتفع عدد الجرعات التي يجري تقديمها يومياً في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى أكثر من 700 ألف يوم الخميس الماضي، لكن العدد انخفض مرة أخرى بعد ذلك.

وشهدت معظم الولايات الألمانية يوم الأربعاء الماضي بداية تقديم الأطباء الممارسين العامين للجرعات. وسيشارك أكثر من 35 ألف ممارس عام.

ويقول  أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا شاريتيه في برلين، إن عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة في "شاريتيه" زاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة "شاريتيه"، إن الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و60 عاماً تأثرت بشدة بشكل خاص لأنهم أقل فرصاً حالياً لتلقي التطعيم.

تدابير جديدة لمكافحة الموجة الثالثة

وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من الإصابات  التي يتسبب فيها بشكل أساسي الآن متحور كورونا البريطاني. وفي خطوة جديدة لمكافحة الفيروس أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل في حوار لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" التي تصدر الأحد أنه يريد فرض تدابير عاجلة بإلزام الشركات إجراء إختبارات على جميع العاملين لديها وذلك كمساهمة منهم في مكافحة كورونا.

وقال هايل: "لحماية أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل في جميع المجالات، نحن بحاجة إلى تعميم الاختبارات (على الفيروس) في منشآت العمل".
ولا يحصل في الوقت الحالي سوى 40 بالمائة من الموظفين على أي عروض اختبار من صاحب العمل، بحسب الوزير الألماني. "لهذا السبب يجب علينا إلزام الاقتصاد بتمكين العمال ببساطة وبشكل غير بيروقراطي من فرص الاختبارات على الفيروس. الاختبار يحميهم (العمال) ويبقى المصانع مفتوحة، وأكد هايل أن قراراً سيتخذ بهذا الصدد من طرف الحكومة الفيدرالية الثلاثاء المقبل.

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فيديو: جدل واسع في ألمانيا بشأن إجراءات كورونا

ترتيب ألمانيا العالمي

وسجلت ألمانيا 17855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات خلال 24 ساعة وذلك وفقالبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بألمانيا منذ بدء الجائحة إلى مليونين و998268 في حين بلغت الوفيات 78353.

وتأتي ألمانيا عاشرة في الترتيب العالمي لإصابات بفيروس كورونا، الذي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية بإصابة 31,1 مليون شخص ووفاة 561350 شخصاً، وتليها البرازيل ثم الهند.

وبحسب أحدث إحصاء لرويترز فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 134.93 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

م.س/ع.غ ( د ب أ، رويترز)


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