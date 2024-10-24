ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز تقديرات سابقة

بعد تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتس مواصلة بلاده تقديم السلاح إلى إسرائيل، كشفت الخارجية الألمانية توسع الحكومة في منح تراخيص لتسليم الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير، وأكدت أن كل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تخضع للمراجعة.

توسع الحكومة الألمانية تراخيصها لتسليم الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير، لتتجاوز التقديرات السابقة، وفقاً لمعلومات صادرة عن وزارة الخارجية اليوم الخميس (24 تشرين الأول/أكتوبر 2024).

وذكرت وزارة الخارجية أنه منذ شهر أغسطس/آب، بلغت قيمة إجمالي الموافقات على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل 94.05 مليون يورو (101.4 مليون دولار).

وجاء في رسالة من وزيرة الدولة بوزارة الخارجية سوزان باومان أمس الأربعاء، وهي متاحة لوكالة رويترز للأنباء، أن "قيمة تراخيص التصدير الفردية الصادرة للمعدات العسكرية منذ أغسطس 2024 تبلغ 94.052.394 يورو".

وهذا المبلغ يزيد عن ضعف الموافقات البالغة 45.57 مليون يورو التي أبلغتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة الاقتصادية في البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني، للعام بأكمله حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم الكشف عن هذا الرقم الجديد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في جواب على استفسار من أحد المشرعين المعارضين لعمليات نقل الأسلحة.

وتكرر رسالة وزارة الخارجية وقوف الحكومة الألمانية إلى جانب إسرائيل في مواجهة هجوم حماس وقصف حزب الله والتهديد من إيران.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".



وتضيف الرسالة ـ وفقا لرويترز ـ أنه "يحق للدولة بموجب القانون الدولي الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المسلحة وفقًا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، يتم التأكيد على أن الحكومة الألمانية تدعو أيضًا إسرائيل، في مناقشات مباشرة، إلى التحقيق في مؤشرات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والتأكد من توضيحها. بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة الحكومة الإسرائيلية عدة مرات للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وعلى هامش مؤتمر لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا اليوم الخميس إن كل شحنة تصدير أسلحة إلى دول ثالثة مثل إسرائيل، تخضع لمراجعة في إطار القانون الإنساني والأوروبي والدولي، وأردفت:" وهذا ما نقوم به أيضا".

وظلت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قضية مثيرة للجدل لعدة أشهر. ولكن المستشار أولاف شولتس صرح الأسبوع الماضي بأن ألمانيا، أحد أقوى حلفاء إسرائيل في الغرب، ستواصل تقديم مثل هذه المساعدات العسكرية.

ووافقت الحكومة الائتلافية الألمانية العام الماضي على شحنات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدره 326.5 مليون يورو، شملت أسلحة عسكرية بقيمة 20.1 مليون يورو. وتم إصدار معظم تصاريح التصدير هذه في أعقاب هجوم حركة حماسالإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/م.س (د ب أ، رويترز)