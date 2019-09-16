 ألمانيا- تزايد ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء الأتراك | أخبار | DW | 18.09.2019

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أخبار

ألمانيا- تزايد ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء الأتراك

تشهد أعداد طالبي اللجوء الأتراك تزايدا ملحوظا في ألمانيا. هذه الزيادة يرافقها ارتفاع في معدل قبول طلبات لجوء الأتراك. تركيا أصبحت في المرتبة الرابعة من حيث عدد طالبي اللجوء القادمين منها، بعد السوريين والعراقيين.

Ungarn | Flüchtlinge in Roszke (picture-alliance/AP Photo/D. Bandic)

كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا، واستند تقرير صحيفة "راينشه بوست" في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول على بيانات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وبحسب البيانات فإن الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعا ملحوظا أيضا.

مختارات

يواجه طالبو اللجوء في ألمانيا رفضا متزايدا بين فئات الشعب الألماني. هذه هي نتيجة استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فريدريش إيبرت. وتظهر الدراسة أيضا انتشار نظريات المؤامرة بين المواطنين الألمان، حسبما أفاد موقع "شبيغل أونلاين". (25.04.2019)

يتوجه طالبو لجوء مرفوضين بألمانيا لكنائس للحصول على دعم في ذلك الأمر. وبذلك تتدخل الكنيسة لمساعدة اللاجئين ذوي الأوضاع شديدة الصعوبة. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض جميع حالات اللجوء الكنسي تقريباً هذا العام. (10.06.2019)


وصل عدد الأتراك الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا إلى  7.610 طالب لجوء منذ يناير/كانون الثاني حتى شهر أغسطس/آب من هذا العام . وبحسب الصحيفة تم الاعتراف بـ44.8 بالمئة من طلبات اللجوء التي تم تقديمها، بينما بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأتراك عام 2018، نحو 10.655 وتم الاعتراف بـ41.4 بالمئة من تلك الطلبات. في عام 2017 تقدم 8.483 مواطن تركي بطلب لجوء إلى ألمانيا وبلغ معدل الاعتراف بطلبات اللجوء 28.1 بالمئة. 

ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، في عام 2016، لم تكن تركيا في مقدمة دول المنشأ لطالبي اللجوء. لكن تركيا كانت في  المركز الرابع بعد سوريا العراق ونيجيريا في عدد طالبي اللجوء القادمين منها عام 2018، بعد أن احتلت المركز السادس عام 2017.

د.ص/ س.ك ( ك ن أ)-مهاجر نيوز

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (John Moore/Getty Images)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    صورة العام: طفلة تبكي على الحدود

    "يانيلا سانشيز"، البالغة من العمر سنتين، هي طالبة لجوء من الهندوراس. تبكي يانيلا في الصورة أثناء القبض عليها هي ووالدتها على الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث تطبق الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب سياسة "إنعدام التسامح"، والتي بسببها انفصل العديد من الأطفال عن أسرهم وإرسالهم إلى أماكن احتجاز متفرقة. التقط الصورة، جون موري، مصور وكالة جيتي.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Environment (Brent Stirton/Getty Images)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    البيئة: أكاشينجا الشُجاعة

    تتحرك "بترونيلا شيغومبورا" بين الأغصان حاملة سلاح في يدها، حيث تخوض تدريبا على القنص والتمويه كعضوة في قوة حراسة وحفظ مكونة من النساء فقط معروفة باسم "أكاشينجا"، والتي تعني الشجعان باللغة المحلية. التقط الصورة المراسل الخاص لوكالة جيتي، برينت ستيرتون، والمعروف بمساهماته الدائمة لمجلة ناشيونال جيوغرافيك.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Contemporary Issues (Diana Markosian/Magnum Photos)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    الشؤون المعاصرة: الفتاة الكوبية

    هذه صورة "بورا"، فتاة كوبية، تحتفل بمنطقة سكنها في مدينة هافانا ببلوغها كامرأة، وفقا للتقاليد الكوبية. السبب وراء تميز إحتفال بورا ببلوغها، هو وصولها لسن ال 15 بالرغم من تشخيصها بورم في المخ وتوقع الأطباء عدم نجاتها لتعيش أكثر من 13 عاما فقط. التقطت الصورة ديانا ماركوزيان، مصورة وكالة ماجنوم.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner General News (Chris McGrath/Getty Images)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    الأخبار العامة: اختفاء جمال خاشقجي

    انتظر المصور الأسترالي، كريس ماكجراث، أمام القنصلية السعودية في إسطنبول في خضم الغضب الدولي لاختفاء الصحفي جمال خاشقجي. التقط المصور الأسترالي صوره لهذا الرجل، الغير معروف هويته، أثناء محاولته إيقاف المُصورين والصحفيين لحظة وصول المُحققين السعوديين لمقر القنصلية.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Story of the Year (Pieter Ten Hoopen/Agence VU/Civilian Act)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    قصة العام: قافلة المهاجرين

    قام المصور الهولندي بيتر هوبين بالتقاط هذه الصورة لوكالة VU في شهر أكتوبر الماضي. الصورة لحافلة تحمل مهاجرين بدأوا رحلتهم من الهندوراس نحو الحدود الأمريكية. وفي طريقها إلى الولايات المتحدة، اجتذبت الرحلة المزيد من المهاجرين من نيكاراجوا والسلفادور وجواتيمالا. وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها بيتر هوبين، إذ فاز بالجائزة من قبل في عامي 2008 و 2010.

  • World Press Photo of the Year (WPPF-2019/Sarah Blesener)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    مشاريع طويلة الأمد: الاستدعاء

    الصورة الفائزة بهذه الفئة لطلبة روسيات يضحكن في الكواليس قبل الغناء في مسابقة بمدينة ديمتروف في ديسمبر 2016. زارت المصورة الوثائقية، سارة بليسينر، عدة معسكرات في كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تقام بغرض العمل على تقوية الروح الوطنية لدى الشباب. وتسعى بليسينر من خلال مشروعها إلى إلقاء الضوء على الأفكار التي يتم غرسها في عقول الأجيال القادمة.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Nature (Brent Stirton/Getty Images for National Geographic)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    الطبيعة: الصقور

    بالإضافة إلى الفوز بجائزة أفضل صورة بيئية، فاز المصور برينت سترتون بجائزة أفضل صورة طبيعية أيضا. استطاع سترتون التقاط صورة لأنثى هذه الفصيلة من الصقور وصغارها في مانغوليا. وتم إدراج هذه الفصيلة ضمن المُعرضين للخطر بسبب النقص المتسارع في أعدادها، وخاصة في منطقة وسط أسيا. وتعاني الصقور البرية بشكل عام من خطر اصطيادها كجزء من تقليد قديم يعود لقرون ماضية للاحتفاظ بهذا الطائر وتربيته.

  • World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Sports (John T Pedersen)

    الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

    الرياضة: الملاكمة في كاتنجا

    الفائز بجائزة الرياضة صورة لشباب أثناء تدريبهم بنادي رينو للملاكمة في كاتنجا، وهي منطقة عشوائية في مدينة كامبالا الأوغندية. لا يحصل النادي على أي تمويل بالرغم من معاناة سكان المدينة من الفقر، ويزيد عددهم عن 20 ألف نسمة. التقط هذه الصورة، المصور الدنماركي، جون بيدرسن.


مختارات

الحرب واللجوء... أبرز صور عام 2019

ما بين محاولات عبور الحدود الأمريكية ومعسكرات بث الروح الوطنية في روسيا والصقور المهددة بالانقراض في آسيا، تتنوع الصور الفائزة بجوائز مؤسسة ورلد بريس العالمية للصورة لعام 2019. (12.04.2019)  

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