ألمانيا- تزايد ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء الأتراك

كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا، واستند تقرير صحيفة "راينشه بوست" في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول على بيانات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وبحسب البيانات فإن الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعا ملحوظا أيضا.



وصل عدد الأتراك الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا إلى 7.610 طالب لجوء منذ يناير/كانون الثاني حتى شهر أغسطس/آب من هذا العام . وبحسب الصحيفة تم الاعتراف بـ44.8 بالمئة من طلبات اللجوء التي تم تقديمها، بينما بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأتراك عام 2018، نحو 10.655 وتم الاعتراف بـ41.4 بالمئة من تلك الطلبات. في عام 2017 تقدم 8.483 مواطن تركي بطلب لجوء إلى ألمانيا وبلغ معدل الاعتراف بطلبات اللجوء 28.1 بالمئة.

ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، في عام 2016، لم تكن تركيا في مقدمة دول المنشأ لطالبي اللجوء. لكن تركيا كانت في المركز الرابع بعد سوريا العراق ونيجيريا في عدد طالبي اللجوء القادمين منها عام 2018، بعد أن احتلت المركز السادس عام 2017.

د.ص/ س.ك ( ك ن أ)-مهاجر نيوز