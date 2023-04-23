 ألمانيا - تزايد عدد مستخدمي خط إغاثة ضحايا العنف المنزلي من الرجال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2023

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ألمانيا - تزايد عدد مستخدمي خط إغاثة ضحايا العنف المنزلي من الرجال

يتعرض كثير من الرجال أيضا للعنف المنزلي، لكنهم غالبا لا يعلنون عن ذلك. ومن أجل مساعدة هؤلاء الرجال تم إنشاء خط إغاثة في ألمانيا مخصص لضحايا العنف المنزلي من الرجال، وعدد مستخدميه في تزايد. والموضوع لم يعد محظورا نقاشه.

صورة رمزية للعنف المنزلي

تزايد عدد الرجال الذين يبلغون عن تعرضهم للعنف المنزلي في ألمانيا من خلال خط إغاثة خاص بذلك

لجأ عدد متزايد بشكل ملحوظ من الرجال في ألمانيا إلى خط الإغاثة المخصص لحالات العنف المنزلي خلال العام الماضي. وأعلنت الوزارات المختصة بهذا الشأن في ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وميكلنبورغ-فوربومرن أمس السبت (22 ابريل/ نيسان 2023) أنه تم تسجيل ما مجموعه 4498 اتصالا على خط الإغاثة، بزيادة قدرها النصف تقريبا مقارنة بعام 2021.

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ووفقا للوزارات، فإن ثلثي أولئك الذين طلبوا المشورة تضرروا بشكل مباشر بالعنف. وكانت المشكلة الأكثر شيوعا هي العنف النفسي، والذي غالبا ما يكون مقترنا بعنف جسدي وجنسي إضافي.

وتم إطلاق مشروع خط الإغاثة قبل ثلاث سنوات من قبل ولايتي بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية بافاريا، أولريكه شارف: "منذ ذلك الحين تم إجراء ما يقرب من عشرة آلاف اتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة"، مضيفة أن ذلك يبين بوضوح مدى ارتفاع الطلب ومدى أهمية العرض.

وقالت وزيرة تكافؤ الفرص في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يوزيفينه باول: "من خلال إنشاء خط الإغاثة، نكون قد أغلقنا فجوة في جميع أنحاء ألمانيا وأرسلنا إشارة واضحة مفادها أن العنف ضد الرجال لا ينبغي أن يكون موضوعا محظورا مناقشته".

ويتولى إدارة تشغيل خط الإغاثة المجاني الذي يضمن مجهولية المتصلين مركز الاستشارات المتخصص في قضايا الرجال "مان أو مان" في بيلفيلد ومركز "إيه دابليو أو" في أوغسبورغ، ومركز الاستشارات الاجتماعية في شتوتغارت، ومركز "بفونتسكيرله" المتخصص في توبينغن. وتتلقى تلك المراكز دعما من الوزارات المعنية.

ع.ج/ م.س (د ب أ)

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