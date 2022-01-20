 ألمانيا ترفع حجم مساهمتها في الجهود الأممية في اليوم العالمي للتعليم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2022

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أخبار

ألمانيا ترفع حجم مساهمتها في الجهود الأممية في اليوم العالمي للتعليم

تعهدت ألمانيا بزيادة تمويلها لصندوق التعليم المدرسي التابع للأمم المتحدة بمقدار 200 مليون يورو، فيما حذرت المنظمة الدولية من تضرر 635 مليون تلميذ وتلميذة بسبب الجائحة وهناك خسائر "يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال".

مدرسة في ساحل العاج (11/1/2022)

أكثر من 635 مليون طالب وطالبة لا يزالون متضررين من الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس، بحسب اليونيسيف

بتعهدها الجديد تزيد ألمانيا مساهمتها في صندوق الأمم المتحدة إلى 318.8 مليون يورو. وإلى جانب بريطانيا والدنمارك والنرويج، تعد ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للصندوق. وأعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه اليوم (الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022) التعهد المخصص لمبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر" بمناسبة زيارة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وينشط الصندوق بشكل أساسي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، ويمول مدارس وخدمات نفسية وتدريب معلمين في أوقات الأزمات الحادة مثل الحروب أو جائحة كورونا في أكثر من 30 دولة مثل اليمن أو سوريا أو أفغانستان. وقالت شولتسه "التعليم هو المفتاح الذي يمكّن ملايين الفتيات والفتيان من الخروج من الفقر والعيش حياة كريمة"، محذرة من تداعيات التسرب من المدارس على مستوى العالم بسبب إغلاق المدارس جراء جائحة كورونا، وقالت: "جائحة كوفيد 19 تهدد بمحو الإنجازات التعليمية التي تحققت في العقود الأخيرة".

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تحديات التعليم عن بعد تقف في وجه اللاجئين السوريين

في سياق متصل، حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أكثر من 635 مليون طالب وطالبة لا يزالون متضررين من الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس، مع استمرار جائحة كورونا، ما يتسبب بفقدان المهارات الأساسية لتعلّم الحساب والقراءة والكتابة لكثيرين منهم. وفي اليوم الدولي للتعليم، الذي يُحتفل به في 24 كانون الثاني/يناير، أشارت اليونيسف في أحدث البيانات المتاحة حول تأثير كورونا على تعلّم الأطفال إلى أنه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، جعلت خسائر التعلم الناتجة عن إغلاق المدارس ما يصل إلى 70% من الأطفال في سن عشر سنوات، غير قادرين على قراءة أو فهم نص بسيط، وهو ارتفاع من 53% في فترة ما قبل الجائحة.

وفي بيان، قال روبرت جينكينز، المدير العالمي للتعليم في اليونيسف: "في شهر آذار/مارس، يكون قد مر عامان على الاضطرابات المرتبطة بكورونا في التعليم العالمي. بكل بساطة، نحن ننظر إلى حجم خسارة يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال."

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن جينكينز القول إنه بينما يجب أن تصل اضطرابات التعلم إلى نهاية، فإن مجرد إعادة فتح المدارس لا يكفي، مضيفا :"يحتاج الطلاب إلى دعم مكثّف لاستعادة التعليم المفقود". وبحسب اليونيسف، العواقب اللاحقة لإغلاق المدارس في ازدياد. فبالإضافة إلى فقدان التعلّم، أثر إغلاق المدارس على الصحة العقلية للأطفال، وخفّض من وصولهم إلى مصدر منتظم للتغذية، وزاد من خطر إساءة معاملتهم.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Kind spielt im Schnee Finnland

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    رغم المستوى الاقتصادي العالي والرفاهية التي يتمتع بها سكان الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن نسبة الفوارق في مستوى الحياة الاجتماعية بين السكان في ارتفاع مستمر. الأطفال يعانون أكثر من غيرهم من تأثير التباين هذا، حسب تقرير منظمة اليونيسيف.

  • Bildergalerie Weltbildungsbericht Schulkinder Türkei

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    حلت تركيا وإسرائيل في الترتيب الأخير في قائمة اليونيسيف حول مستوى المساواة والرفاهية للأطفال في الدول الصناعية التي يصل عددها إلى 41 دولة. وكان التفاوت في معدل الدخل في إسرائيل مثلا 37 بالمائة وفي تركيا 29 بالمائة. ووصلت نسبة عدم المساواة في مجال التأمين الصحي في كلا البلدين إلى نحو 35 بالمائة.

  • Kindergarten in Frankreich

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    فرنسا احتلت المركز 28 فقط، متفوقة بمركز واحد فقط على بلجيكا ولوكسمبورغ. ويعاني الأطفال في فرنسا وخاصة في مجالي التعليم ونسبة السعادة، إذ كانت نسبة الفوارق بين الأطفال في التعليم 35 بالمائة وفي السعادة 28 بالمائة.

  • Kindergarten Kinder Schweden Fahne Flagge Würzburg Besuch Königin Silvia von Schweden

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    الدولة الاسكندينافية الوحيدة التي احتلت مركزا متأخرا في القائمة هي السويد، إذ قبعت في المركز 24 من بين 41 بلدا صناعيا. فنسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال مرتفعة جدا في مجال التعليم، ووصلت إلى 29 بالمائة كما وصلت في مجال الخدمات الصحية إلى 22 بالمائة.

  • Deutschland Inklusion an der Schule

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    ألمانيا وبريطانيا والمجر واليونان حلت جميعها في المركز الرابع عشر في القائمة، متفوقة بمركز واحد فقط عن الولايات المتحدة. ورغم الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين هذه الدول، إلا نسب الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال جمعتها. وكانت النسبة الأسوأ للفوارق في ألمانيا وبريطانيا في مجال التعليم، أما في اليونان والمجر فكانت في مجال معدل الدخل.

  • Symbolbild Russland Geschichte-Unterricht

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    استونيا في المركز الثامن وسلوفينيا في التاسع ولاتفيا في العاشر. واشتركت هذه الدول في نسبة الفوارق الكبيرة بين أطفالها في المجال الاقتصادي وفي معدل الدخل، فيما كانت نسب المساواة بين الأطفال في مجال التعليم مرتفعة وجيدة جدا.

  • Kindergarten Kinder Schwerin Zähen putzen Deutschland

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    النمسا، الدولة الثالثة بين الدول الصناعية الأفضل لعيش الأطفال فيها. ويعاني الأطفال في النمسا في مجال التعليم فقط من عدم المساواة، فيما يتساوى تقريبا جميع الأطفال في مجال الخدمات الصحية، ولا يعانون من أية فوارق في التأمين والعناية الصحية بغض النظر عن مستوى ذويهم الاجتماعي والاقتصادي.

  • Deutschland Beginn der Sommerferien

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    فنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المركز الثاني. ما يجمع هذه الدول المستوى الاقتصادي الجيد ومعدل الدخل العالي والخدمات الصحية المتميزة، وكذلك ارتفاع الفوارق في مجال التعليم. إذ وصلت إلى 16 بالمائة في فنلندا و23 بالمائة في النرويج و20 بالمائة في سويسرا.

  • Kindergarten Kinder spielen und bauen Flensburg Deutschland

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    وأخيرا جاءت الدنمارك كأفضل الدول في العالم لعيش الأطفال. ووصلت نسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال في هذا البلد إلى مستويات منخفضة جدا في جميع المجالات، إذ بلغت 4 بالمائة في معدل الدخل و8 بالمائة في التعليم و5 بالمائة في مجال الخدمات الصحية و3 بالمائة في معدل السعادة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الأمم المتحدة: 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم بسبب كورونا

بحسب الأمين العام للأمم المتحدة فإن الجائحة فاقمت الفوارق التعليمية، كما أنها تهدد بمحو التقدم الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة ما أثر على ما يقرب من 6ر1 مليار تلميذ في جميع البلدان، وجميع القارات.  

مفوضية اللاجئين: أكثر من نصف أطفال اللاجئين محرومون من التعليم

حذر تقرير جديد نشرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من عواقب عدم إلتحاق الأطفال والمراهقين من اللاجئين بالمؤسسات التعليمية في البلاد التي تستضيفهم، مقدرة عدد هؤلاء بنحو 3.7 مليون شخص.  

نحو 617 مليون طفل في العالم لا يعرفون القراءة والحساب

رغم أن التعليم كحق أساسي للطفل في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الواقع يبقى بعيدا جدا عن هذا المنال، إذ كشفت أرقام جديدة للأمم المتحدة أن 617 مليون طفل في العالم لا يحسنون القراءة والحساب.  

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